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Помощь от шести стран — Зеленский прокомментировал подписание соглашений о безопасности

1 марта 2024 09:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Помощь от шести стран — Зеленский прокомментировал подписание соглашений о безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина подписала соглашения о безопасности с шестью странами. Он поблагодарил партнеров и подчеркнул, что это приближает победу нашего государства.

Об этом глава государства сообщил в Telegam в пятницу, 1 марта, и опубликовал видео.

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Украина подписала соглашения о безопасности уже с шестью странами: Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией.

Эти договоренности будут работать в защиту Украины, дополняя возможности в обороне и экономике. В течение 2024 года эти шесть стран предоставят Украине 20 млрд долларов военной поддержки, будут поддерживать на пути в Евросоюз и НАТО, а также будут способствовать укреплению наших институций. Такой пакет гарантий безопасности будет действовать в течение следующих 10 лет или на время до вступления Украины в НАТО.

"Каждое такое соглашение приближает наше государство к большим возможностям, к большему взаимодействию с миром, к большей силе. И вместе с этим каждое такое соглашение придает больше силы международному порядку, основанному на правилах. Чем больше мы взаимодействуем, тем быстрее российские террористы проиграют. Спасибо каждому лидеру, каждому государству, помогающему Украине!" — выразил благодарность Зеленский.

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Скриншот сообщения Зеленского в Telegram

Напомним, во вторую годовщину войны, 24 февраля, Украина договорилась о гарантиях безопасности с Канадой и Италией. Лидеры стран достигли договоренностей о подготовке военных, модернизации оборонной сферы и сотрудничестве в сфере разведки.

Накануне Зеленский встретился с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Данией и Украиной.

Ранее двустороннее соглашение о безопасности было подписано с Германией.

Владимир Зеленский
переговоры
соглашение
помощь
война в Украине

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