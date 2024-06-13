Україна та США підписали безпекову угоду

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду. Вона має на меті посилити захист України проти російської агресії.

Про це повідомило видання Reuters у четвер, 13 червня.

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Безпекова угода була укладена під час саміту G7 в Італії. У тексті угоди зазначено, що вона слугуватиме як "міст" до потенційного членства України в НАТО.

"Сторони визнають цю угоду як підтримку мосту до можливого членства України в альянсі НАТО", — йдеться в угоді.

У разі збройного нападу чи загрози нападу на Україну, високопоставлені представники США та України проведуть консультації протягом 24 годин для визначення відповіді та потреб України в обороні. Угода також підтверджує американську підтримку України у захисті її суверенітету та територіальної цілісності.

Обидві сторони погодилися, що Україна потребує значних військових сил, сучасного озброєння та постійних інвестицій у свою оборонну промисловість, що відповідають стандартам НАТО.

"Для забезпечення безпеки України обидві сторони визнають, що Україні потрібна значна військова сила, потужні сили і засоби та постійні інвестиції в її оборонно-промислову базу, які відповідають стандартам Організації Північноатлантичного договору (НАТО)", — йдеться в документі.

Раніше ми писали, що на саміті "Великої сімки" в Італії Україна підпише безпекові угоди із Сполученими Штатами Америки та Японією. Ці дві країни — єдині з G7, з якими Київ до цього часу не уклав угоди.

Також ми повідомляли, що США та Україна планують підписати угоду про безпеку. Проте будь-який інший президент, який буде обраний восени 2024 року, може з неї вийти.