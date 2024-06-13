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Україна та США уклали безпекову угоду — подробиці

13 червня 2024 21:25
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Україна та США підписали безпекову угоду
Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський підписали десятирічну двосторонню безпекову угоду. Вона має на меті посилити захист України проти російської агресії.

Про це повідомило видання  Reuters у четвер, 13 червня.

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Україна та США підписали безпекову угоду

Безпекова угода була укладена під час саміту G7 в Італії. У тексті угоди зазначено, що вона слугуватиме як "міст" до потенційного членства України в НАТО.

"Сторони визнають цю угоду як підтримку мосту до можливого членства України в альянсі НАТО", — йдеться в угоді.

У разі збройного нападу чи загрози нападу на Україну, високопоставлені представники США та України проведуть консультації протягом 24 годин для визначення відповіді та потреб України в обороні. Угода також підтверджує американську підтримку України у захисті її суверенітету та територіальної цілісності.

Обидві сторони погодилися, що Україна потребує значних військових сил, сучасного озброєння та постійних інвестицій у свою оборонну промисловість, що відповідають стандартам НАТО. 

"Для забезпечення безпеки України обидві сторони визнають, що Україні потрібна значна військова сила, потужні сили і засоби та постійні інвестиції в її оборонно-промислову базу, які відповідають стандартам Організації Північноатлантичного договору (НАТО)", — йдеться в документі.

Раніше ми писали, що на саміті "Великої сімки" в Італії Україна підпише безпекові угоди із Сполученими Штатами Америки та Японією. Ці дві країни — єдині з G7, з якими Київ до цього часу не уклав угоди.

Також ми повідомляли, що США та Україна планують підписати угоду про безпеку. Проте будь-який інший президент, який буде обраний восени 2024 року, може з неї вийти.

Україна
Володимир Зеленський
США
G7
Джо Байден

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