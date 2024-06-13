Украина и США заключили соглашение о безопасности — подробности
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности. Она стремится усилить защиту Украины против российской агрессии.
Об этом сообщило издание Reuters в четверг, 13 июня.
Украина и США подписали соглашение о безопасности
Безопасное соглашение было заключено во время саммита G7 в Италии. В тексте соглашения отмечено, что оно будет служить как "город" потенциальному членству Украины в НАТО.
"Стороны признают это соглашение как поддержку моста к возможному членству Украины в альянсе НАТО", — говорится в соглашении.
В случае вооруженного нападения или угрозы нападения на Украину высокопоставленные представители США и Украины проведут консультации в течение 24 часов для определения ответа и потребностей Украины в обороне. Соглашение также подтверждает американскую поддержку Украины в защите суверенитета и территориальной целостности.
Обе стороны согласились, что Украина нуждается в значительных военных силах, современном вооружении и постоянных инвестициях в свою оборонную промышленность, отвечающих стандартам НАТО.
"Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украине нужна значительная военная сила, мощные силы и средства и постоянные инвестиции в ее оборонно-промышленную базу, отвечающие стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО)", — говорится в документе.
Ранее мы писали, что на саммите "Большой семерки" в Италии Украина подпишет соглашения о безопасности с Соединенными Штатами Америки и Японией. Эти две страны — единственные из G7, с которыми Киев до сих пор не заключил соглашение.
Также мы сообщали, что США и Украина планируют подписать соглашение о безопасности. Однако любой другой президент, который будет избран осенью 2024 года, может из нее выйти.
Читайте Новини.LIVE!