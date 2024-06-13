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Украина и США заключили соглашение о безопасности — подробности

13 июня 2024 21:25
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Бригадир София
редактор
Украина и США подписали соглашение о безопасности
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности. Она стремится усилить защиту Украины против российской агрессии.

Об этом сообщило издание  Reuters в четверг, 13 июня.

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Украина и США подписали соглашение о безопасности

Безопасное соглашение было заключено во время саммита G7 в Италии. В тексте соглашения отмечено, что оно будет служить как "город" потенциальному членству Украины в НАТО.

"Стороны признают это соглашение как поддержку моста к возможному членству Украины в альянсе НАТО", — говорится в соглашении.

В случае вооруженного нападения или угрозы нападения на Украину высокопоставленные представители США и Украины проведут консультации в течение 24 часов для определения ответа и потребностей Украины в обороне. Соглашение также подтверждает американскую поддержку Украины в защите суверенитета и территориальной целостности.

Обе стороны согласились, что Украина нуждается в значительных военных силах, современном вооружении и постоянных инвестициях в свою оборонную промышленность, отвечающих стандартам НАТО.

"Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украине нужна значительная военная сила, мощные силы и средства и постоянные инвестиции в ее оборонно-промышленную базу, отвечающие стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО)", — говорится в документе.

Ранее мы писали, что на саммите "Большой семерки" в Италии Украина подпишет соглашения о безопасности с Соединенными Штатами Америки и Японией. Эти две страны — единственные из G7, с которыми Киев до сих пор не заключил соглашение.

Также мы сообщали, что США и Украина планируют подписать соглашение о безопасности. Однако любой другой президент, который будет избран осенью 2024 года, может из нее выйти.

Украина
Владимир Зеленский
США
G7
Джо Байден

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