Украина и США подписали соглашение о безопасности

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский подписали десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности. Она стремится усилить защиту Украины против российской агрессии.

Об этом сообщило издание Reuters в четверг, 13 июня.

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Безопасное соглашение было заключено во время саммита G7 в Италии. В тексте соглашения отмечено, что оно будет служить как "город" потенциальному членству Украины в НАТО.

"Стороны признают это соглашение как поддержку моста к возможному членству Украины в альянсе НАТО", — говорится в соглашении.

В случае вооруженного нападения или угрозы нападения на Украину высокопоставленные представители США и Украины проведут консультации в течение 24 часов для определения ответа и потребностей Украины в обороне. Соглашение также подтверждает американскую поддержку Украины в защите суверенитета и территориальной целостности.

Обе стороны согласились, что Украина нуждается в значительных военных силах, современном вооружении и постоянных инвестициях в свою оборонную промышленность, отвечающих стандартам НАТО.

"Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украине нужна значительная военная сила, мощные силы и средства и постоянные инвестиции в ее оборонно-промышленную базу, отвечающие стандартам Организации Североатлантического договора (НАТО)", — говорится в документе.

Ранее мы писали, что на саммите "Большой семерки" в Италии Украина подпишет соглашения о безопасности с Соединенными Штатами Америки и Японией. Эти две страны — единственные из G7, с которыми Киев до сих пор не заключил соглашение.

Также мы сообщали, что США и Украина планируют подписать соглашение о безопасности. Однако любой другой президент, который будет избран осенью 2024 года, может из нее выйти.