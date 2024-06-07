Зустріч Зеленського та Байдена в Парижі — про що говорили лідери України та США

Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів у Парижі з лідером США Джо Байденом. Глава держави подякував американському президенту за надання Києву нового пакета військової допомоги.

Про це глава держави написав у своєму блозі в Telegram у п'ятницю, 7 червня.

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За словами глави держави, з американським лідером обговорили оборонні спроможності України, ситуацію на фронті, та підготовку до підписання угоди про гарантії безпеки.

"Для ефективного захисту від щоденного російського терору Україна має отримати можливості завдавати ударів по військових цілях на території Росії. Також важливо посилити захист нашої Харківщини та пришвидшити постачання американської зброї", — пише він.

Також Президент подякував за допомогу американського президента та народ Америки.

"Це необхідно нашому народу для відчуття, що ми не самотні – ми з вами, з нашим стратегічним партнером. Цінуємо лідерську підтримку Сполученими Штатами Української формули миру", — резюмує Зеленський.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 червня в Парижі пройшла зустріч Володимира Зеленського та Джо Байдена. На переговорах також були присутні міністр оборони США Ллойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкен.

Американський президент оголосив про надання Києву нового пакета військової допомоги загальною вартістю у 225 мільйонів доларів.