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Зеленский подвел итоги встречи с Байденом

7 июня 2024 17:43
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Илья Рябинин
редактор
Встреча Зеленского и Байдена в Париже – о чем говорили лидеры Украины и США
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги переговоров в Париже с лидером США Джо Байденом. Глава государства поблагодарил американского президента за предоставление Киеву нового пакета военной помощи.

Об этом глава государства написал в своем блоге в Telegram в пятницу, 7 июня.

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По словам главы государства, с американским лидером обсудили оборонные способности Украины, ситуацию на фронте и подготовку к подписанию соглашения о гарантиях безопасности.

"Для эффективной защиты от ежедневного российского террора Украина должна получить возможности наносить удары по военным целям на территории России. Также важно усилить защиту нашей Харьковщины и ускорить поставки американского оружия", — пишет он.

Также Президент поблагодарил за помощь американского президента и народ Америки.

"Это необходимо нашему народу для ощущения, что мы не одиноки - мы с вами, с нашим стратегическим партнером. Ценим лидерскую поддержку Соединенными Штатами Украинской формулы мира", - резюмирует Зеленский.

Напомним, в пятницу, 7 июня в Париже прошла встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена , где также присутствовали министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.

Американский президент объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи общей стоимостью в 225 миллионов долларов.

Украина
Владимир Зеленский
Франция
военная помощь
США
Джо Байден
переговоры

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