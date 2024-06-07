Новий пакет допомоги Україні від США — що в нього входить

Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні
Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Вартість нового пакета — 225 мільйонів доларів.
Про це повідомив американський лідер під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Парижі у п'ятницю, 7 червня, передає СNN.
Військова допомога від США
Як стало відомо, до нового пакету військової допомоги увійдуть:
- боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
- мінометні та артилерійські снаряди;
- боєкомплект для ЗРК HAWK;
- ПЗРК Stinger;
- ПТРК Javelin та AT-4 HEAT;
- 155-мм гаубиці;
- бронетехніка;
- патрульні катери;
- вибухівка та додаткові запчастини.
Як зазначає видання, Байден перепросив за затримку в ухваленні допомоги Україні
Зеленський у Франції — головні новини
Нагадаємо, 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції для участі в заходах з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Там президент сказав, що сподівається на "десант в Україні".
Також глава держави виступив у французькому парламенті, де порівняв висадку військ антигітлерівської коаліції в Нормандії з війною в Україні.
А тим часом президент країни Еммануель Макрон заявив про передачу Україні французьких винищувачів Mirage 2000, а також про запуск програми підготовки пілотів.
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