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Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні

7 червня 2024 14:19
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Ілля Рябінін
редактор
Новий пакет допомоги Україні від США — що в нього входить
Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: агенція Reuters
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Вартість нового пакета — 225 мільйонів доларів.

Про це повідомив американський лідер під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Парижі у п'ятницю, 7 червня, передає СNN.

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Як стало відомо, до нового пакету військової допомоги увійдуть:

  • боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
  • мінометні та артилерійські снаряди;
  • боєкомплект для ЗРК HAWK;
  • ПЗРК Stinger;
  • ПТРК Javelin та AT-4 HEAT;
  • 155-мм гаубиці;
  • бронетехніка;
  • патрульні катери;
  • вибухівка та додаткові запчастини.

Як зазначає видання, Байден перепросив за затримку в ухваленні допомоги Україні

Зеленський у Франції — головні новини

Нагадаємо, 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції для участі в заходах з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Там президент сказав, що сподівається на "десант в Україні".

Також глава держави виступив у французькому парламенті, де порівняв висадку військ антигітлерівської коаліції в Нормандії з війною в Україні.

А тим часом президент країни Еммануель Макрон заявив про передачу Україні французьких винищувачів Mirage 2000, а також про запуск програми підготовки пілотів.

війна в Україні
Володимир Зеленський
Франція
військова допомога
США
Джо Байден

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