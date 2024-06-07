Новий пакет допомоги Україні від США — що в нього входить

Володимир Зеленський та Джо Байден. Фото: агенція Reuters

Президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Вартість нового пакета — 225 мільйонів доларів.

Про це повідомив американський лідер під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським у Парижі у п'ятницю, 7 червня, передає СNN.

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Як стало відомо, до нового пакету військової допомоги увійдуть:

боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

мінометні та артилерійські снаряди;

боєкомплект для ЗРК HAWK;

ПЗРК Stinger;

ПТРК Javelin та AT-4 HEAT;

155-мм гаубиці;

бронетехніка;

патрульні катери;

вибухівка та додаткові запчастини.

Як зазначає видання, Байден перепросив за затримку в ухваленні допомоги Україні

Зеленський у Франції — головні новини

Нагадаємо, 6 червня Володимир Зеленський прибув до Франції для участі в заходах з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Там президент сказав, що сподівається на "десант в Україні".

Також глава держави виступив у французькому парламенті, де порівняв висадку військ антигітлерівської коаліції в Нормандії з війною в Україні.

А тим часом президент країни Еммануель Макрон заявив про передачу Україні французьких винищувачів Mirage 2000, а також про запуск програми підготовки пілотів.