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Зеленського з дружиною зустріли оплесками у Франції — що сказав президент

6 червня 2024 20:00
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
Зеленського з дружиною зустріли оплесками у Франції — що сказав президент
Володимира та Олену Зеленських зустрічають у Франції. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції для участі в заходах з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Там президент сказав, що сподівається на "десант в Україні" за аналогією з висадкою союзників у Нормандії.

Про свій візит глава держави повідомив у своєму Telegram у четвер, 6 червня.

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Президента та Першу леді зустрічають у Франції

Президента України та першу леді Олену Зеленську на відзначенні 80-річчя "Дня Д" зустріли оплесками.

На запитання одного із журналістів, чи сподіваєтеся Зеленський на висадку десанту в Україні одного дня, він відповів: "Так, сподіваюся".

Президент наголосив, що для України дуже почесно взяти участь у відзначенні 80-річчя висадки союзників у Нормандії.

"Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз", — заявив Володимир Зеленський.

Президент України проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом США Джо Байденом.

Нагадаємо, у Франції розглядають можливість відправки своїх інструкторів в Україну, через що тривають обговорення на вищому рівні. 

Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що насправді французькі солдати вже давно в Україні, оскільки прибули туди ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.

А речник посольства Росії у Франції Олександр Макогонов пригрозив, що французькі інструктори стануть "законними цілями" для Росії, якщо їх відправлять в Україну. Проте у Парижі відповіли, що "наслідків за це не уникнути". 

політики
Володимир Зеленський
війна в Україні
Україна
десант
Франція
Емманюель Макрон
Олена Зеленська

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