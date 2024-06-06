Зеленського з дружиною зустріли оплесками у Франції — що сказав президент
Президент України Володимир Зеленський прибув до Франції для участі в заходах з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Там президент сказав, що сподівається на "десант в Україні" за аналогією з висадкою союзників у Нормандії.
Про свій візит глава держави повідомив у своєму Telegram у четвер, 6 червня.
Президента та Першу леді зустрічають у Франції
Президента України та першу леді Олену Зеленську на відзначенні 80-річчя "Дня Д" зустріли оплесками.
На запитання одного із журналістів, чи сподіваєтеся Зеленський на висадку десанту в Україні одного дня, він відповів: "Так, сподіваюся".
Президент наголосив, що для України дуже почесно взяти участь у відзначенні 80-річчя висадки союзників у Нормандії.
"Цей захід і сьогоднішній день нагадує про сміливість і рішучість, проявлені заради свободи та демократії. Союзники захищали свободу Європи тоді, українці захищають свободу Європи зараз. Єдність перемогла тоді, справжня єдність здатна перемогти й зараз", — заявив Володимир Зеленський.
Президент України проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом США Джо Байденом.
Нагадаємо, у Франції розглядають можливість відправки своїх інструкторів в Україну, через що тривають обговорення на вищому рівні.
Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що насправді французькі солдати вже давно в Україні, оскільки прибули туди ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.
А речник посольства Росії у Франції Олександр Макогонов пригрозив, що французькі інструктори стануть "законними цілями" для Росії, якщо їх відправлять в Україну. Проте у Парижі відповіли, що "наслідків за це не уникнути".
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