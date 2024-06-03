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Військові Франції перебувають в Україні від початку повномасштабного вторгнення, — ЗМІ

3 червня 2024 22:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Французькі військові вже перебувають в Україні
Французькі військові. Фото: Armée de Terre
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Військові збройних сил Франції вже давно перебувають в Україні. Вони прибули ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише видання Valeurs Acteurs у понеділок, 3 червня.

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Офіційне оголошення про відправлення французьких військових інструкторів в Україну може статися 6 червня під час святкування 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Водночас, за словами колишнього командувача полком морської піхоти, вони вже давно перебувають в Україні.

А офіційне оголошення щодо відправлення французьких інструкторів вплине лише на зростання їхньої кількості. Військовий зауважив, що французи супроводжували власне озброєння з початку війни. Наприклад, під час шляху гаубиці Caesar до України її на кожному етапі супроводжують офіцери зв’язку.

А після перетинання кордону з Україною техніка якнайменше зупиняється перед прибуттям на фронт, бо стає дуже вразливою для російських атак. Також інструктори тренують українських артилеристів під час їхнього руху, навіть "іноді на узбіччі дороги".

Крім того, військові Франції супроводжують тих воїнів ЗСУ, які пройшли навчання у країні для того, аби упевнитися у правильному засвоєнні матеріалу.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон анонсував візит Президента України Володимира Зеленського. Він має приїхати до Нормандії 6 червня з нагоди заходів до 80-ї річниці висадки союзних військ.

Також ми писали, що Франція готова відправити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

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Франція
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військові
ЗСУ
військова техніка

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