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Франція відправить в Україну інструкторів для підготовки українських військових, — Сирський

27 травня 2024 18:59
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Франція відправить в Україну інструкторів для підготовки українських військових, — Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: https://t.me/osirskiy
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спільно з міністром оборони Рустемом Умєровим провели відеозустріч із міністром Збройних сил Французької Республіки Себастьєном Лекорню. У результаті розмови Франція готова відправити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

Про це Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Telegram у суботу, 25 травня.

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Франція відправить своїх інструкторів в Україну для підготовки українських військових

Сирський та Умєров провели телефонну розмову із міністром ЗС Франції Себастьєном Лекорню. Насамперед поговорили про готовність Франції відправити в Україну своїх інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

"Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Мною вже підписані документи, які дозволять першим французьким інструкторам невдовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом", — заявив Сирський.

Франція відправить в Україну інструкторів для підготовки українських військових, — Сирський - фото 1
Допис Сирського. Фото: скриншот

Головнокомандувач ЗСУ  вірить, що рішучість Франції спонукатиме інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту.

Також уряд Франції підтримав пропозицію США використовувати доходи від заморожених російських активів. Їх спрямовуватимуть на користь Україні.

Нагадаємо, що 25 травня Сирський та Умєров провели телефонну розмову з командувачами ЗС США і НАТО. Насамперед йшлося про ситуацію на фронті, забезпечення технікою та озброєнням, боєприпасами, матеріально-технічними засобами відповідно до заявленого пакета допомоги. 

Франція
ЗСУ
військові навчання
військова допомога
військові
війна в Україні
Олександр Сирський
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