Головком ЗСУ Сирський та міністр оборони Умєров провели розмову з командувачами ЗС США і НАТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі. Вони також поспілкувалися з командувачем Групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенантом США Антоніно Агуто.

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у суботу, 25 травня.

Читайте також:

Про що говорили сторони

За словами Сирського, насамперед йшлося про ситуацію на фронті, забезпечення технікою та озброєнням, боєприпасами, матеріально-технічними засобами відповідно до заявленого пакета допомоги.

Окремо сторони говорили про посилення ППО на лінії зіткнення та в містах України.

"Подякував США та іншим країнам-членам НАТО за послідовну і непохитну підтримку України у протистоянні агресору", — додав головнокомандувач ЗСУ.

Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 травня Сирський перебував в частинах східного фронту. Він розповів, що відбувається на полі бою.

Також головнокомандувач ЗСУ показав відео, на якому захисники нищать окупантів. Генерал зазначив, що українські бійці не залишають ворогові жодного шансу.