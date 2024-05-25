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Сирський та Умєров провели телефонну розмову з командувачами ЗС США і НАТО

25 травня 2024 10:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Головком ЗСУ Сирський та міністр оборони Умєров провели розмову з командувачами ЗС США і НАТО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі. Вони також поспілкувалися з командувачем Групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенантом США Антоніно Агуто. 

Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у суботу, 25 травня.

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Про що говорили сторони

За словами Сирського, насамперед йшлося про ситуацію на фронті, забезпечення технікою та озброєнням, боєприпасами, матеріально-технічними засобами відповідно до заявленого пакета допомоги. 

Окремо сторони говорили про посилення ППО на лінії зіткнення та в містах України.

"Подякував США та іншим країнам-членам НАТО за послідовну і непохитну підтримку України у протистоянні агресору", — додав головнокомандувач ЗСУ.

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Допис Сирського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 травня Сирський перебував в частинах східного фронту. Він розповів, що відбувається на полі бою.

Також головнокомандувач ЗСУ показав відео, на якому захисники нищать окупантів. Генерал зазначив, що українські бійці не залишають ворогові жодного шансу. 

США
війна
НАТО
ЗСУ
Україна
ППО
Олександр Сирський
Умєров

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