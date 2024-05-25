Головком ЗСУ Сирський та міністр оборони Умєров провели розмову з командувачами ЗС США і НАТО

Сирський та Умєров провели телефонну розмову з командувачами ЗС США і НАТО
Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі. Вони також поспілкувалися з командувачем Групи сприяння безпеці України, генерал-лейтенантом США Антоніно Агуто.
Про це Олександр Сирський повідомив у Telegram у суботу, 25 травня.
Про що говорили сторони
За словами Сирського, насамперед йшлося про ситуацію на фронті, забезпечення технікою та озброєнням, боєприпасами, матеріально-технічними засобами відповідно до заявленого пакета допомоги.
Окремо сторони говорили про посилення ППО на лінії зіткнення та в містах України.
"Подякував США та іншим країнам-членам НАТО за послідовну і непохитну підтримку України у протистоянні агресору", — додав головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, 24 травня Сирський перебував в частинах східного фронту. Він розповів, що відбувається на полі бою.
Також головнокомандувач ЗСУ показав відео, на якому захисники нищать окупантів. Генерал зазначив, що українські бійці не залишають ворогові жодного шансу.
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