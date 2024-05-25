Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Сырский и Умеров провели телефонный разговор с командующими ВС США и НАТО arrow

Сырский и Умеров провели телефонный разговор с командующими ВС США и НАТО

25 мая 2024 10:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Главком ВСУ Сырский и министр обороны Умеров провели разговор с командующими ВС США и НАТО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Они также пообщались с командующим Группой содействия безопасности Украины, генерал-лейтенантом США Антонино Агуто.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в субботу, 25 мая.

Читайте также:

О чем говорили стороны

По словам Сырского, в первую очередь речь шла о ситуации на фронте, обеспечении техникой и вооружением, боеприпасами, материально-техническими средствами в соответствии с заявленным пакетом помощи.

Отдельно стороны говорили об усилении ПВО на линии столкновения и в городах Украины.

"Поблагодарил США и другие страны-члены НАТО за последовательную и непоколебимую поддержку Украины в противостоянии агрессору", — добавил главнокомандующий ВСУ.

null
Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, 24 мая Сырский находился в частях восточного фронта. Он рассказал, что происходит на поле боя.

Также главнокомандующий ВСУ показал видео, на котором защитники уничтожают оккупантов. Генерал отметил, что украинские бойцы не оставляют врагу никакого шанса.

США
война
НАТО
ВСУ
Украина
ПВО
Александр Сырский
Умеров

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра

19 мая 2024

17:07 Лунин станет игроком известного клуба — Реал не сможет удержать украинца