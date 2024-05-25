Главком ВСУ Сырский и министр обороны Умеров провели разговор с командующими ВС США и НАТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым провел телефонный разговор с Верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Они также пообщались с командующим Группой содействия безопасности Украины, генерал-лейтенантом США Антонино Агуто.

Об этом Александр Сырский сообщил в Telegram в субботу, 25 мая.

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О чем говорили стороны

По словам Сырского, в первую очередь речь шла о ситуации на фронте, обеспечении техникой и вооружением, боеприпасами, материально-техническими средствами в соответствии с заявленным пакетом помощи.

Отдельно стороны говорили об усилении ПВО на линии столкновения и в городах Украины.

"Поблагодарил США и другие страны-члены НАТО за последовательную и непоколебимую поддержку Украины в противостоянии агрессору", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Напомним, 24 мая Сырский находился в частях восточного фронта. Он рассказал, что происходит на поле боя.

Также главнокомандующий ВСУ показал видео, на котором защитники уничтожают оккупантов. Генерал отметил, что украинские бойцы не оставляют врагу никакого шанса.