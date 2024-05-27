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Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки украинских военных, — Сырский

27 мая 2024 18:59
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки украинских военных, — Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: https://t.me/osirskiy
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совместно с Министром обороны Рустемом Умеровым провели видеовстречу с Министром Вооруженных Сил Французской Республики Себастьеном Лекорню. В результате разговора Франция готова отправить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в Telegram в субботу, 25 мая.

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Франция отправит своих инструкторов в Украину для подготовки украинских военных

Сырский и Умеров провели телефонный разговор с Министром ВС Франции Себастьеном Лекорне. В первую очередь поговорили о готовности Франции отправить в Украину своих инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

"Совет приветствует инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом" , — заявил Сырский.

Франция отправит в Украину инструкторов для подготовки украинских военных, — Сырский - фото 1
Пост Сырского. Фото: скриншот

Главнокомандующий ВСУ верит, что решимость Франции будет побуждать других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту.

Также Правительство Франции поддержало предложение США использовать доходы от замороженных российских активов. Их будут направлять в пользу Украины.

Напомним, что 25 мая Сырский и Умеров провели телефонный разговор с командующими ВС США и НАТО. В первую очередь речь шла о ситуации на фронте, обеспечении техникой и вооружением, боеприпасами, материально-техническими средствами в соответствии с заявленным пакетом помощи.

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