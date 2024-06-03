Французские военные уже находятся в Украине

Французские военные. Фото: Armée de Terre

Военные вооруженных сил Франции уже давно находятся в Украине. Они прибыли еще в начале полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет издание Valeurs Acteurs в понедельник, 3 июня.

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Официальное объявление об отправке французских военных инструкторов в Украину может произойти 6 июня во время празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии. В то же время, по словам бывшего командующего полком морской пехоты, они уже давно находятся в Украине.

А официальное объявление по отправке французских инструкторов повлияет только на рост их количества. Военный отметил, что французы сопровождали собственное вооружение с начала войны. Например, на пути гаубицы Caesar в Украину ее на каждом этапе сопровождают офицеры связи.

А после пересечения границы с Украиной техника как минимум останавливается перед прибытием на фронт, потому что становится очень уязвимой для российских атак. Также инструкторы тренируют украинских артиллеристов во время их движения, даже "иногда на обочине дороги".

Кроме того, военные Франции сопровождают тех воинов ВСУ, которые прошли обучение в стране, для того чтобы убедиться в правильном усвоении материала.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал визит Президента Украины Владимира Зеленского. Он должен приехать в Нормандию 6 июня по случаю мероприятий к 80-летию высадки союзных войск.

Также мы писали, что Франция готова отправить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.