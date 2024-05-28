Зеленський поїде до Франції у червні

Макрон анонсував візит Зеленського до Франції — коли відбудеться поїздка
Президент Франції Емманюель Макрон заявив про заплановану зустріч у червні з українським лідером Володимиром Зеленським. Так, 6 червня у Нормандії відбудуться заходи з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ.
Про це пише AFP у вівторок, 28 травня.
Поїздка Зеленського до Франції
Під час пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом у межах поїздки до Німеччини Макрон анонсував візит Зеленського до Франції наступного тижня.
"У мене буде можливість, коли президент Зеленський наступного тижня поїде до Франції на заходи з нагоди Дня висадки союзників у Нормандії, прийняти його і тоді дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ми збираємося зробити для підтримки України", — зазначив він.
Нагадаємо, 28 травня Зеленський приїхав з візитом до Лісабону в Португалії. Там разом із прем'єром країни вони підписали безпекову угоду.
Також ми писали, що Франція готова відправити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.
Крім того, уряд Франції підтримав пропозицію США використовувати доходи від заморожених російських активів. Їх спрямовуватимуть на користь Україні.
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