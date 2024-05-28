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Макрон анонсував візит Зеленського до Франції — коли відбудеться поїздка

28 травня 2024 22:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський поїде до Франції у червні
Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про заплановану зустріч у червні з українським лідером Володимиром Зеленським. Так, 6 червня у Нормандії відбудуться заходи з нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ.

Про це пише AFP у вівторок, 28 травня.

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Поїздка Зеленського до Франції

Під час пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом у межах поїздки до Німеччини Макрон анонсував візит Зеленського до Франції наступного тижня.

"У мене буде можливість, коли президент Зеленський наступного тижня поїде до Франції на заходи з нагоди Дня висадки союзників у Нормандії, прийняти його і тоді дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ми збираємося зробити для підтримки України", — зазначив він.

Нагадаємо, 28 травня Зеленський приїхав з візитом до Лісабону в Португалії. Там разом із прем'єром країни вони підписали безпекову угоду.

Також ми писали, що Франція готова відправити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

Крім того, уряд Франції підтримав пропозицію США використовувати доходи від заморожених російських активів. Їх спрямовуватимуть на користь Україні.

Володимир Зеленський
Франція
Емманюель Макрон
війна в Україні

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