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Україна та Португалія підписали безпекову угоду — про що йдеться в документі

28 травня 2024 19:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна та Португалія підписали безпекову угоду
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегро. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Лісабоні Президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру. Документ закріплює зобов'язання підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року, включно з територіальним морем.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у вівторок, 28 травня.

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Португалія надасть Україні щонайменше 126 мільйонів євро військової підтримки цього року. До того ж країна підтверджує участь у коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях із розмінування та зміцнення морської безпеки.

Деякі сегменти угоди присвячені взаємній співпраці у галузі оборонної промисловості, розвідці, протидії організованій злочинності та пропаганді, а також у боротьбі з хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними загрозами.

Країни координуватимуть і зміцнюватимуть спільні зусилля для підтримки України на її шляху до майбутнього вступу в НАТО.

"У блоці щодо політичного співробітництва йдеться про підтримку Української формули миру, притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти РФ та спільну роботу над створенням механізму надання компенсації за збитки, втрати або шкоду, спричинені російською агресією", — йдеться у повідомленні.

Португалія також зобов'язується продовжувати свою участь у Міжнародній коаліції з повернення українських дітей і сприяти досягненню цілей, визначених у Рамковому документі цієї коаліції.

Відомо, що Португалія стала 12-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік.

Нагадаємо, Зеленський прибув з візитом до Португалії. Його зустріли президент країни Марселу Ребелу ді Соза, прем’єр-міністр Луїш Монтенегру, міністр закордонних справ Паулу Ранжел, а також начальник Генерального штабу Збройних Сил і начальник штабу Військово-повітряних сил.

Також Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо у Брюсселі підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Вперше в документі вказана конкретна кількість літаків F-16.

Володимир Зеленський
Португалія
Україна
президент
угода

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