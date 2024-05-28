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Зеленський обговорив з королем бельгійців майбутній саміт миру

28 травня 2024 18:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив з королем Бельгії Глобальний саміт миру
Президент України Володимир Зеленський та король бельгійців Філіп. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Під час робочого візиту до Бельгії Президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію у Короля бельгійців Філіпа. Вони обговорили майбутній саміт миру.

Про це український лідер повідомив у Telegram у вівторок, 28 травня.

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Український лідер подякував Бельгії за вагому всебічну підтримку від початку повномасштабного російського вторгнення.

"Український народ завжди пам’ятатиме ваші відкриті серця. Дякуємо Бельгії за всю необхідну підтримку, а також надання тимчасового захисту для майже 80 тисяч українців", — сказав він.

Сторони обговорили Глобальний саміт миру, який відбудеться 15–16 червня у Швейцарії. Зеленський розповів про бачення та очікування України.

Нагадаємо, Зеленський прибув з візитом до Португалії. Його зустріли президент країни Марселу Ребелу ді Соза, прем’єр-міністр Луїш Монтенегру, міністр закордонних справ Паулу Ранжел, а також начальник Генерального штабу Збройних Сил і начальник штабу Військово-повітряних сил.

Також Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо у Брюсселі підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Вперше в документі вказана конкретна кількість літаків F-16.

Володимир Зеленський
Україна
Бельгія
саміт
президент

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