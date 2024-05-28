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Зеленский обсудил с королем бельгийцев предстоящий саммит мира

28 мая 2024 18:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обсудил с королем Бельгии Глобальный саммит мира
Президент Украины Владимир Зеленский и король бельгийцев Филипп. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В ходе рабочего визита в Бельгию Президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию у Короля бельгийцев Филиппа. Они обсудили предстоящий саммит мира.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram во вторник, 28 мая.

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Украинский лидер поблагодарил Бельгию за весомую всестороннюю поддержку с начала полномасштабного российского вторжения.

"Украинский народ всегда будет помнить ваши открытые сердца. Спасибо Бельгии за всю необходимую поддержку, а также предоставление временной защиты почти для 80 тысяч украинцев", — сказал он.

Стороны обсудили Глобальный саммит мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Зеленский рассказал о видении и ожиданиях Украины.

Напомним, Зеленский прибыл с визитом в Португалию. Его встретили президент страны Марселу Ребелу ди Соза, премьер-министр Луиш Монтенегру, министр иностранных дел Паулу Ранжел, а также начальник Генерального штаба Вооруженных Сил и начальник штаба Военно-воздушных сил.

Также Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в Брюсселе подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку. Впервые в документе указано конкретное количество самолетов F-16.

Владимир Зеленский
Украина
Бельгия
саммит
президент

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