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Зеленський прибув до Португалії

28 травня 2024 18:29
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Бригадир Софія
редактор
Зеленський прибув до Португалії
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Португалії. Фото: Tiago Petinga - Lusa
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Португалії. Його зустріли президент країни Марселу Ребелу ді Соза, прем’єр-міністр Луїш Монтенегру, міністр закордонних справ Паулу Ранжел, а також начальник Генерального штабу Збройних Сил і начальник штабу Військово-повітряних сил.

Про це повідомило видання RTP у вівторок, 28 травня.

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Президенту були надані військові почесті, з виконанням національних гімнів обох країн, під час яких український лідер стояв поряд з Марселу Ребелу де Соузою та Луїшем Монтенегру.

Після прибуття Зеленський направився до палацу Сан-Бенту для підписання двосторонньої угоди, а його шлях супроводжують вертольоти з міркувань безпеки.

Видання повідомило, що президент України вже зустрівся з прем’єр-міністром Монтенегру в палаці Сан-Бенту та залишив свій підпис у книзі пошани.

Нагадаємо, 28 травня Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо у Брюсселі підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Вперше в документі вказана конкретна кількість літаків F-16.

27 травня Україна та Іспанія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Вона спрямована на підтримку озброєнь та допомозі в реконструкції і розмінуванні. 

Володимир Зеленський
Португалія
Україна
політики
президент

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