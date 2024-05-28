Зеленский прибыл в Португалию

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Португалию. Фото: Tiago Petinga – Lusa

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Португалию. Его встретили президент страны Марселу Ребелу ди Соза, премьер-министр Луиш Монтенегру, министр иностранных дел Паулу Ранжел, а также начальник Генерального штаба Вооруженных Сил и начальник штаба Военно-воздушных сил.

Об этом сообщило издание RTP во вторник, 28 мая.

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Президенту были оказаны военные почести с исполнением национальных гимнов обеих стран, во время которых украинский лидер стоял рядом с Марселу Ребелу де Соузой и Луишем Монтенегру.

По прибытии Зеленский направился во дворец Сан-Бент для подписания двустороннего соглашения, а его путь сопровождают вертолеты из соображений безопасности.

Издание сообщило, что президент Украины уже встретился с премьер-министром Монтенегру во дворце Сан-Бента и оставил свою подпись в книге почета.

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в Брюсселе подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку. Впервые в документе указано конкретное количество самолетов F-16.

27 мая Украина и Испания подписали двухстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Она направлена на поддержку вооружений и помощь в реконструкции и разминировании.