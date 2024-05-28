Україна та Бельгія підписали безпекову угоду — що вона передбачає

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо у Брюсселі підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Вперше в документі вказана конкретна кількість літаків F-16.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента у вівторок, 28 травня.

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Бельгія виділить Україні на військову допомогу щонайменше 977 млн євро цього року. У цьому документі закріплено зобов'язання й готовність надавати підтримку нашій країні протягом десятирічного періоду.

Вперше в угоді вказана конкретна кількість військових літаків, які нададуть Україні – 30 винищувачів F-16 до 2028 року. Перші з них повинні передати вже цього року.

Бельгія зобов'язується забезпечувати своєчасну безпекову допомогу, постачати сучасну військову техніку та озброєння, враховуючи потреби України у сферах військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, морської безпеки і розмінування, а також в межах коаліції з питань боєприпасів. Крім того, вона сприятиме проведенню військових тренувань.

Документ включає окремі блоки, які присвячені двосторонній співпраці в оборонній промисловості, підтримці Української формули миру, посиленню санкцій, відшкодуванню збитків, притягненню агресора до відповідальності, використанню на потреби України конфіскованих російських активів та допомозі в економічному відновленні й відбудові. Також передбачається поглиблення співпраці у сферах розвідки, кібербезпеки та протидії дезінформації.

В угоді Бельгія чітко підтверджує підтримку майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

"Бельгія — 11-та країна, з якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік. Загалом до декларації вже приєдналися 32 держави. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією та Іспанією", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 травня Україна та Іспанія підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Вона спрямована на підтримку озброєнь та допомозі в реконструкції і розмінуванні.

Також США планують укласти з Україною угоду про безпеку терміном на десять років. Таким чином вони підтримуватимуть українську безпеку й оборону за цілим спектром військових можливостей.