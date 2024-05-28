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Украина и Бельгия подписали соглашение о гарантиях безопасности

28 мая 2024 12:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина и Бельгия подписали соглашение по безопасности — что оно предусматривает
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в Брюсселе подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку. Впервые в документе указано конкретное количество самолетов F-16.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента во вторник, 28 мая.

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Бельгия выделит Украине на военную помощь не менее 977 млн евро в этом году. В этом документе закреплены обязательства и готовность оказывать поддержку нашей стране в течение десятилетнего периода.

Впервые в соглашении указано конкретное количество военных самолетов, которые предоставят Украине — 30 истребителей F-16 к 2028 году. Первые из них должны быть переданы уже в этом году.

Бельгия обязуется обеспечивать своевременную помощь в сфере безопасности, поставлять современную военную технику и вооружение, учитывая потребности Украины в сферах военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, морской безопасности и разминирования, а также в рамках коалиции по вопросам боеприпасов. Кроме того, она будет способствовать проведению военных тренировок.

Документ включает отдельные блоки, посвященные двустороннему сотрудничеству в оборонной промышленности, поддержке Украинской формулы мира, усилению санкций, возмещению убытков, привлечению агрессора к ответственности, использованию на нужды Украины конфискованных российских активов и помощи в экономическом восстановлении и реконструкции. Также предполагается углубление сотрудничества в сферах разведки, кибербезопасности и противодействия дезинформации.

В соглашении Бельгия четко подтверждает поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

"Бельгия — 11-я страна, с которой Украина заключила двустороннее соглашение по безопасности во исполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года. Всего к декларации уже присоединились 32 государства. До этого Украина подписала двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией и Испанией", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 мая Украина и Испания подписали двухстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Она направлена на поддержку вооружений и помощь в реконструкции и разминировании.

Также США планируют заключить с Украиной соглашение о безопасности сроком на десять лет. Таким образом, они будут поддерживать украинскую безопасность и оборону по целому спектру военных возможностей.

Владимир Зеленский
Офис президента
Украина
Бельгия
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безопасность
соглашение

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