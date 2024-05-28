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Украина и Португалия подписали соглашение о безопасности — о чем идет речь в документе

28 мая 2024 19:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина и Португалия подписали соглашение по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегро. Фото: REUTERS/Pedro Nunes
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Лиссабоне Президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Документ закрепляет обязательство поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности в пределах границ 1991 года, включая территориальное море.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента во вторник, 28 мая.

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Португалия предоставит Украине не менее 126 миллионов евро военной поддержки в этом году. К тому же страна подтверждает участие в коалиции F-16, международной коалиции возможностей морской безопасности, а также в программе закупки боеприпасов большого калибра, усилиях по разминированию и укреплению морской безопасности.

Некоторые сегменты соглашения посвящены взаимному сотрудничеству в области оборонной промышленности, разведке, противодействию организованной преступности и пропаганде, а также в борьбе с химическими, биологическими, радиологическими и ядерными угрозами.

Страны будут координировать и укреплять совместные усилия для поддержки Украины на пути к будущему вступлению в НАТО.

"В блоке по политическому сотрудничеству речь идет о поддержке Украинской формулы мира, привлечении агрессора к ответственности, усилении санкций против РФ и совместной работе над созданием механизма предоставления компенсации за ущерб, потери или вред, вызванные российской агрессией", — говорится в сообщении.

Португалия также обязуется продолжать свое участие в Международной коалиции по возвращению украинских детей и способствовать достижению целей, определенных в Рамочном документе этой коалиции.

Известно, что Португалия стала 12-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности на выполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года.

Напомним, Зеленский прибыл с визитом в Португалию. Его встретили президент страны Марселу Ребелу ди Соза, премьер-министр Луиш Монтенегру, министр иностранных дел Паулу Ранжел, а также начальник Генерального штаба Вооруженных Сил и начальник штаба Военно-воздушных сил.

Также Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в Брюсселе подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку. Впервые в документе указано конкретное количество самолетов F-16.

Владимир Зеленский
Португалия
Украина
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