Зеленский поедет во Францию в июне

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: ОП

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о запланированной встрече в июне с украинским лидером Владимиром Зеленским. Так, 6 июня в Нормандии состоятся мероприятия по случаю 80-летия высадки союзных войск.

Об этом пишет AFP во вторник, 28 мая.

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Поездка Зеленского во Францию

Во время пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцом в рамках поездки в Германию Макрон анонсировал визит Зеленского во Францию на следующей неделе.

"У меня будет возможность, когда президент Зеленский на следующей неделе поедет во Францию на мероприятия по случаю Дня высадки союзников в Нормандии, принять его и тогда очень конкретно поговорить, чтобы объявить, что мы собираемся сделать для поддержки Украины", — отметил он.

Напомним, 28 мая Зеленский приехал с визитом в Лиссабон в Португалию. Там вместе с премьером страны они подписали соглашение о безопасности.

Также мы писали, что Франция готова отправить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

Кроме того, правительство Франции поддержало предложение США использовать доходы от замороженных российских активов. Их будут направлять в пользу Украины.