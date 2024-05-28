Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Макрон анонсировал визит Зеленского во Францию — когда состоится поездка arrow

Макрон анонсировал визит Зеленского во Францию — когда состоится поездка

28 мая 2024 22:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский поедет во Францию в июне
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о запланированной встрече в июне с украинским лидером Владимиром Зеленским. Так, 6 июня в Нормандии состоятся мероприятия по случаю 80-летия высадки союзных войск.

Об этом пишет AFP во вторник, 28 мая.

Читайте также:

Поездка Зеленского во Францию

Во время пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцом в рамках поездки в Германию Макрон анонсировал визит Зеленского во Францию на следующей неделе.

"У меня будет возможность, когда президент Зеленский на следующей неделе поедет во Францию на мероприятия по случаю Дня высадки союзников в Нормандии, принять его и тогда очень конкретно поговорить, чтобы объявить, что мы собираемся сделать для поддержки Украины", — отметил он.

Напомним, 28 мая Зеленский приехал с визитом в Лиссабон в Португалию. Там вместе с премьером страны они подписали соглашение о безопасности.

Также мы писали, что Франция готова отправить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

Кроме того, правительство Франции поддержало предложение США использовать доходы от замороженных российских активов. Их будут направлять в пользу Украины.

Владимир Зеленский
Франция
Эммануэль Макрон
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе