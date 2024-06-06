Зеленского с женой встретили аплодисментами во Франции — что сказал президент

Владимира и Елену Зеленскую встречают во Франции. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии. Там президент сказал, что надеется на "десант в Украине" по аналогии с высадкой союзников в Нормандии.

О своем визите глава государства сообщил в своем Telegram в четверг, 6 июня.

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Президента Украины и первую леди Елену Зеленскую на праздновании 80-летия "Дня Д" встретили аплодисментами.

На вопрос одного из журналистов, надеетесь ли Зеленский на высадку десанта в Украине однажды, он ответил: "Да, надеюсь" .

Президент подчеркнул, что для Украины очень почетно принять участие в праздновании 80-летия высадки союзников в Нормандии.

"Эта мера и сегодняшний день напоминает о смелости и решительности, проявленных ради свободы и демократии. Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы защищают свободу Европы сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас", — заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Джо Байденом.

Напомним, во Франции рассматривают возможность отправки своих инструкторов в Украину, из-за чего продолжаются обсуждения на высшем уровне.

В то же время, некоторые СМИ сообщают, что на самом деле французские солдаты уже давно в Украине, поскольку прибыли туда еще в начале полномасштабного вторжения России.

А спикер посольства России во Франции Александр Макогонов пригрозил, что французские инструкторы станут "законными целями" для России, если их отправят в Украину. Однако в Париже ответили, что "последствий этого не избежать".