У Росії лякають ударами по французьких інструкторах, якщо вони прибудуть в Україну

У Росії лякають ударами по французьких інструкторах в Україні — Париж не забарився відповісти
Речник посольства Росії у Франції Олександр Макогонов пригрозив, що французькі інструктори стануть "законними цілями" для Росії, якщо їх відправлять в Україну. У Франції відповіли, що такі заяви не залишаться без наслідків.
Про це повідомляє BFMTV у середу, 5 червня.
Росія погрожує ударами по французьких інструкторах
"Якщо ви відправите своїх солдатів, своїх спеціалістів, своїх інструкторів на українську землю, щоб вони могли навчити українських солдатів краще націлюватись і вбивати росіян, вони, звісно, стануть законною ціллю", — заявив Макогонов.
Відповідь французького МЗС
Міністерство закордонних справ Франції не забарилося з відповіддю на цей інцидент.
"Це скандальні висловлювання, які не залишаться без наслідків", — попередив заступник речника МЗС Крістоф Лемуан.
Наразі в Парижі роздумують над ґрунтовнішою відповіддю на погрозу Макогонова.
Французькі інструктори в Україні
Нагадаємо, що Франція розглядає можливість відправки своїх інструкторів в Україну. Наразі тривають переговори щодо цього питання.
Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що насправді військові Франції вже давно в Україні. Вони прибули ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.
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