У Росії лякають ударами по французьких інструкторах, якщо вони прибудуть в Україну

Французький військовий. Фото: AFP

Речник посольства Росії у Франції Олександр Макогонов пригрозив, що французькі інструктори стануть "законними цілями" для Росії, якщо їх відправлять в Україну. У Франції відповіли, що такі заяви не залишаться без наслідків.

Про це повідомляє BFMTV у середу, 5 червня.

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"Якщо ви відправите своїх солдатів, своїх спеціалістів, своїх інструкторів на українську землю, щоб вони могли навчити українських солдатів краще націлюватись і вбивати росіян, вони, звісно, стануть законною ціллю", — заявив Макогонов.

Відповідь французького МЗС

Міністерство закордонних справ Франції не забарилося з відповіддю на цей інцидент.

"Це скандальні висловлювання, які не залишаться без наслідків", — попередив заступник речника МЗС Крістоф Лемуан.

Наразі в Парижі роздумують над ґрунтовнішою відповіддю на погрозу Макогонова.

Французькі інструктори в Україні

Нагадаємо, що Франція розглядає можливість відправки своїх інструкторів в Україну. Наразі тривають переговори щодо цього питання.

Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що насправді військові Франції вже давно в Україні. Вони прибули ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.