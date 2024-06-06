В России пугают ударами по французским инструкторам, если они прибудут в Украину

В России пугают ударами по французским инструкторам в Украине — Париж не замедлился ответить
Спикер посольства России во Франции Александр Макогонов пригрозил, что французские инструкторы станут "законными целями" для России, если их отправят в Украину. Во Франции ответили, что подобные заявления не останутся без последствий.
Об этом сообщает BFMTV в среду, 5 июня.
Россия угрожает ударами по французским инструкторам
"Если вы отправите своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы они могли научить украинских солдат лучше нацеливаться и убивать россиян, они, конечно, станут законной целью", — заявил Макогонов.
Ответ французского МИД
Министерство иностранных дел Франции не замедлило ответить на этот инцидент.
"Это скандальные высказывания, которые не останутся без последствий", — предупредил замглавы МИД Кристоф Лемуан.
Сейчас в Париже раздумывают над более основательным ответом на угрозу Макогонова.
Французские инструкторы в Украине
Напомним, что Франция рассматривает возможность отправки своих инструкторов в Украину. В настоящее время продолжаются переговоры по этому вопросу.
В то же время, некоторые СМИ сообщают, что на самом деле военные Франции уже давно в Украине. Они прибыли еще в начале полномасштабного вторжения России.
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