В России пугают ударами по французским инструкторам, если они прибудут в Украину

Французский военный. Фото: AFP

Спикер посольства России во Франции Александр Макогонов пригрозил, что французские инструкторы станут "законными целями" для России, если их отправят в Украину. Во Франции ответили, что подобные заявления не останутся без последствий.

Об этом сообщает BFMTV в среду, 5 июня.

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"Если вы отправите своих солдат, своих специалистов, своих инструкторов на украинскую землю, чтобы они могли научить украинских солдат лучше нацеливаться и убивать россиян, они, конечно, станут законной целью", — заявил Макогонов.

Ответ французского МИД

Министерство иностранных дел Франции не замедлило ответить на этот инцидент.

"Это скандальные высказывания, которые не останутся без последствий", — предупредил замглавы МИД Кристоф Лемуан.

Сейчас в Париже раздумывают над более основательным ответом на угрозу Макогонова.

Французские инструкторы в Украине

Напомним, что Франция рассматривает возможность отправки своих инструкторов в Украину. В настоящее время продолжаются переговоры по этому вопросу.

В то же время, некоторые СМИ сообщают, что на самом деле военные Франции уже давно в Украине. Они прибыли еще в начале полномасштабного вторжения России.