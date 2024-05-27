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Переговори щодо інструкторів із Франції ще тривають — Міноборони уточнило заяву Сирського

27 травня 2024 23:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Переговори щодо інструкторів із Франції ще тривають — Міноборони уточнило заяву Сирського
Французькі військові інструктори. Фото ілюстративне: Armée de Terre
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Україна зацікавлена у прийомі іноземних інструкторів, які будуть навчати українських військових на її території. Наразі триває робота над створенням усіх необхідних для цього документів.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України у понеділок, 27 травня.

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Україна готова прийняти іноземних інструкторів

В Міноборони повідомили, що, починаючи з лютого 2024 року, Україна висловила зацікавленість у перспективі прийому на своїй території іноземних інструкторів. 

"Станом на зараз у нас досі тривають дискусії з Францією та іншими країнами щодо цього питання", — зазначили у міністерстві. 

Наразі Міноборони спільно з Генеральним штабом Збройних сил України розпочало внутрішню роботу над відповідними документами щодо цього питання. Це робиться для того, щоб не витрачати час на вирішення бюрократичних питань, коли буде прийнято відповідне рішення.

Раніше ми повідомляли, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спільно з міністром оборони Рустемом Умєровим провели відеозустріч із міністром Збройних сил Французької Республіки Себастьєном Лекорню щодо відправки військових інструкторів до України.

Також ми писали, що уряд Франції підтримав пропозицію США використовувати доходи від заморожених російських активів. Їх спрямовуватимуть на користь Україні.

Франція
війна
Міноборони
Україна
Олександр Сирський
тренування

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