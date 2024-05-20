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Французькі військові показали кадри навчання українських пілотів та артилеристів

20 травня 2024 06:09
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Французькі військові показали кадри навчання українських пілотів та артилеристів
Український пілот в літаку. Фото: x.com/EtatMajorFR
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Французькі військові продовжують навчати українських льотчиків польотам на винищувачах F-16. Також військові проводять підготовку артилеристів. 

Відповідні фото Французька армія опублікувала в соцмережі Х у суботу, 18 травня. 

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"Деякі приклади внеску, зробленого Збройними силами Франції, у підготовку Збройних сил України. Військово-повітряні сили тренують українських пілотів-винищувачів. Наземні війська забезпечують спеціальну підготовку, зокрема з артилерії. Ця потужна підтримка є довгостроковим зобов'язанням", — зазначили бійці в дописі з фото.

Як проходить навчання бійців ЗСУ у Франції
Навчання бійців ЗСУ у Франції. Фото: x.com/EtatMajorFR
Як проходить навчання бійців ЗСУ у Франції
Навчання бійців ЗСУ у Франції. Фото: x.com/EtatMajorFR
Як проходить навчання бійців ЗСУ у Франції
Навчання бійців ЗСУ у Франції. Фото: x.com/EtatMajorFR
Як проходить навчання бійців ЗСУ у Франції
Навчання бійців ЗСУ у Франції. Фото: x.com/EtatMajorFR

Нагадаємо, що українські пілоти проходять навчання для польотів на західних винищувачах на південному заході Франції. Щоб сісти на F-16, їм потрібно вивчити англійську мову та налітати 80 годин на інших літаках. 

Також ми писали, що в рамках операції Chrysalis Франція планує передати Україні далекобійні ракети SCALP. Крім того, в парламенті Франції закликають дозволити Україні завдавати ударів по території Росії. Очільник комітету з міжнародних справ у Національній асамблеї Франції Жан-Луї Бурланж виступив за перегляд національної доктрини.

Франція
ЗСУ
військові навчання
винищувач
війна в Україні
війна
пілоти

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