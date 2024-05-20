Французькі військові показали кадри навчання українських пілотів та артилеристів

Український пілот в літаку. Фото: x.com/EtatMajorFR

Французькі військові продовжують навчати українських льотчиків польотам на винищувачах F-16. Також військові проводять підготовку артилеристів.

Відповідні фото Французька армія опублікувала в соцмережі Х у суботу, 18 травня.

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"Деякі приклади внеску, зробленого Збройними силами Франції, у підготовку Збройних сил України. Військово-повітряні сили тренують українських пілотів-винищувачів. Наземні війська забезпечують спеціальну підготовку, зокрема з артилерії. Ця потужна підтримка є довгостроковим зобов'язанням", — зазначили бійці в дописі з фото.

Навчання бійців ЗСУ у Франції. Фото: x.com/EtatMajorFR

Навчання бійців ЗСУ у Франції. Фото: x.com/EtatMajorFR

Навчання бійців ЗСУ у Франції. Фото: x.com/EtatMajorFR

Навчання бійців ЗСУ у Франції. Фото: x.com/EtatMajorFR

Нагадаємо, що українські пілоти проходять навчання для польотів на західних винищувачах на південному заході Франції. Щоб сісти на F-16, їм потрібно вивчити англійську мову та налітати 80 годин на інших літаках.

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