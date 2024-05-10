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Україна отримає 40 ракет SCALP від Франції — у чому їх особливість

10 травня 2024 18:42
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Франція передасть Україні ракети Scalp з терміном придатності, що минув, або такі, що зібрані із прострочених компонентів.
Ракета SCALP. Фото: REUTERS
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У рамках операції Chrysalis, Франція планує передати Україні далекобійні ракети SCALP з терміном придатності, що минув, або такі, що зібрані із прострочених компонентів. Таке рішення дозволить Франції зберегти свій боєздатний ракетний арсенал.

Про це пише видання RFI у п'ятницю, 10 травня.

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Особливість ракет SCALP, які мають надійти Україні

Аби уникнути спустошення власного ракетного арсеналу і зекономити бюджетні кошти, які потрібно було б виділити на утилізацію снарядів Франція вирішила переробити прострочені далекобійні ракети SCALP у бойові і відправити Україні.

Ця операція отримала назву "Лялечка метелика" через те, що ракети списані SCALP зберігаються в "коконах" (водонепроникних контейнерах, які використовуються для зберігання обладнання з метою можливого повернення на озброєння). Саме так їх планують доставити на французькі заводи, де за три місяці прероблять у придатні до використання.

"Існують також "  експортні" варіанти ракет "Скальп ", і головна ідея, знову ж таки, полягає в тому, щоб ті, у яких закінчується термін служби, або ті, які можна було б продати, використовувалися Україною. Ця ідея наполегливо циркулює з початку року", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що посли країн, що входять до складу ЄС, висловили підтримку Плану для Ukraine Facility та схвалили документ, запропонований Єврокомісією. Згідно з затвердженим регламентом, програма підтримки України від ЄС у розмірі 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік. 

Раніше ми писали, що Велика Британія внесе додаткові 23 мільйони євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої енергосистеми.

Франція
ЗСУ
фінансова допомога
Україна
ракети
війна в Україні

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