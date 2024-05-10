Франція передасть Україні ракети Scalp з терміном придатності, що минув, або такі, що зібрані із прострочених компонентів.

Ракета SCALP. Фото: REUTERS

У рамках операції Chrysalis, Франція планує передати Україні далекобійні ракети SCALP з терміном придатності, що минув, або такі, що зібрані із прострочених компонентів. Таке рішення дозволить Франції зберегти свій боєздатний ракетний арсенал.

Про це пише видання RFI у п'ятницю, 10 травня.

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Аби уникнути спустошення власного ракетного арсеналу і зекономити бюджетні кошти, які потрібно було б виділити на утилізацію снарядів Франція вирішила переробити прострочені далекобійні ракети SCALP у бойові і відправити Україні.

Ця операція отримала назву "Лялечка метелика" через те, що ракети списані SCALP зберігаються в "коконах" (водонепроникних контейнерах, які використовуються для зберігання обладнання з метою можливого повернення на озброєння). Саме так їх планують доставити на французькі заводи, де за три місяці прероблять у придатні до використання.

"Існують також " експортні" варіанти ракет "Скальп ", і головна ідея, знову ж таки, полягає в тому, щоб ті, у яких закінчується термін служби, або ті, які можна було б продати, використовувалися Україною. Ця ідея наполегливо циркулює з початку року", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що посли країн, що входять до складу ЄС, висловили підтримку Плану для Ukraine Facility та схвалили документ, запропонований Єврокомісією. Згідно з затвердженим регламентом, програма підтримки України від ЄС у розмірі 50 млрд євро діятиме з 2024 по 2027 рік.

Раніше ми писали, що Велика Британія внесе додаткові 23 мільйони євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти спрямують на відновлення пошкодженої енергосистеми.