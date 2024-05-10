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Украина получит 40 ракет SCALP от Франции — в чем их особенность

10 мая 2024 18:42
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Франция передаст Украине ракеты Scalp со истекшим сроком годности или собранные из просроченных компонентов.
Ракета SCALP. Фото: REUTERS
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В рамках операции Chrysalis Франция планирует передать Украине дальнобойные ракеты SCALP с истекшим сроком годности или собранные из просроченных компонентов. Такое решение позволит Франции сохранить свой боеспособный ракетный арсенал .

Об этом пишет издание RFI в пятницу, 10 мая.

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Чтобы избежать опустошения собственного ракетного арсенала и сэкономить бюджетные средства, которые нужно было бы выделить на утилизацию снарядов, Франция решила переработать просроченные дальнобойные ракеты SCALP в боевые и отправить Украине.

Эта операция получила название "Куколка бабочки" из-за того, что списанные ракеты SCALP хранятся в "коконах" (водонепроницаемых контейнерах, которые используются для хранения оборудования с целью возможного возвращения на вооружение). Именно так их планируют доставить на французские заводы, где через три месяца переработают в пригодные для использования.

"Существуют также "экспортные" варианты ракет "Скальп", и главная идея, опять же, состоит в том, чтобы те, у которых истекает срок службы, или те, которые можно было бы продать, использовались Украиной. Эта идея упорно циркулирует с начала года" , — говорится в сообщении.

Напомним, что послы входящих в ЕС стран выразили поддержку Плана для Ukraine Facility и одобрили документ, предложенный Еврокомиссией. Согласно утвержденному регламенту, программа поддержки Украины от ЕС в размере 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.

Ранее мы писали, что Великобритания внесет дополнительные 23 миллиона евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Средства будут направлены на восстановление поврежденной энергосистемы.

Франция
ВСУ
финансовая помощь
Украина
ракеты
война в Украине

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