В МЗС Італії озвучили умови використання Україною наданої зброї
Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Водночас міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні заявив, що поставлену зброю Україна буде використовувати лише в межах своїх кордонів.
Про це пише видання ANSA у вівторок, 7 травня.
Військова допомога від Італії
"Вся військова техніка, яку ми відправляємо, призначена для використання тільки на території України. Ми не надаємо матеріальну допомогу, яка може бути використана за межами України", — наголосив Таяні.
Він зауважив, що Італія не перебуває у стані війни з Росією. А відповідаючи на запитання про нещодавній заклик президента Франції Еммануеля Макрона ввести війська НАТО в Україну, він переконаний, що Макрон навряд чи хоче воювати з Росією.
"Я не думаю, що Макрон хоче воювати з Росією, запитайте його, що він хоче зробити. Рішення НАТО приймаються НАТО, і ми є частиною НАТО, ми не перебуваємо у стані війни з Росією і ми проти того, щоб відправляти війська воювати проти росіян", — зазначив італійський міністр.
Нагадаємо, уряд Італії збільшує обсяги військової допомоги для України, додаючи до нового пакета додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T.
Також ми писали, що Італія долучилася до постачання крилатих ракет Storm Shadow Україні. Таку ж ракетну зброю Україні нададуть Франція та Велика Британія.
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