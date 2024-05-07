В МЗС Італії озвучили умови використання Україною наданої зброї

Голова МЗС Італії Антоніо Таяні. Фото: AFP

Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Водночас міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні заявив, що поставлену зброю Україна буде використовувати лише в межах своїх кордонів.

Про це пише видання ANSA у вівторок, 7 травня.

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"Вся військова техніка, яку ми відправляємо, призначена для використання тільки на території України. Ми не надаємо матеріальну допомогу, яка може бути використана за межами України", — наголосив Таяні.

Він зауважив, що Італія не перебуває у стані війни з Росією. А відповідаючи на запитання про нещодавній заклик президента Франції Еммануеля Макрона ввести війська НАТО в Україну, він переконаний, що Макрон навряд чи хоче воювати з Росією.

"Я не думаю, що Макрон хоче воювати з Росією, запитайте його, що він хоче зробити. Рішення НАТО приймаються НАТО, і ми є частиною НАТО, ми не перебуваємо у стані війни з Росією і ми проти того, щоб відправляти війська воювати проти росіян", — зазначив італійський міністр.

Нагадаємо, уряд Італії збільшує обсяги військової допомоги для України, додаючи до нового пакета додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T.

Також ми писали, що Італія долучилася до постачання крилатих ракет Storm Shadow Україні. Таку ж ракетну зброю Україні нададуть Франція та Велика Британія.