Італія передасть Україні новий пакет допомоги з системою ППО SAMP/T
Уряд Італії збільшує обсяги військової допомоги для України, додаючи до нового пакета додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T. Він вже успішно використовувався італійською армією для забезпечення захисту повітряного простору, і тепер він буде доступний для українських сил.
Про це з посиланням на джерела повідомило видання La Repubblica в п'ятницю, 3 травня.
Допомога Україні від Італії
Україна очікує на новий пакет військової допомоги, який, за повідомленням, буде готовий до проведення зустрічі G7 в Апулії 13 червня. Однією з ключових складових цього пакета є батарея SAMP/T, яка відзначається своєю ефективністю в системі протиповітряної оборони.
Очікується, що дев’ятий пакет допомоги Італії буде схвалений парламентом країни, після чого він буде переданий Україні для підтримки її обороноздатності та безпеки.
Про SAMP/T
Система ППО SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) відома своєю високою ефективністю в протиповітряній обороні. Вона успішно використовувалася італійською армією для захисту повітряного простору, забезпечуючи надійну оборону від різноманітних аерозольних загроз. Цей зенітно-ракетний комплекс відмінно підходить для ефективного контролю над повітряним простором та захисту від потенційних атак.
Основні характеристики системи SAMP/T:
- Самохідні пускові установки: Комплекс включає в себе чотири самохідні пускові установки, що дозволяють ефективно реагувати на загрози в різних напрямках.
- Радарна станція: Система обладнана самохідною радарною станцією, яка забезпечує надійне виявлення та відстеження цілей в повітрі.
- Пункт управління: Комплекс має пункт управління, що координує дії всіх підключених елементів системи та забезпечує координацію управління вогнем.
Нагадаємо раніше у Києві міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм британським колегою Девідом Кемероном. Міністри обговорили військову допомогу Україні, а також підготовку спільних міжнародних заходів.
Також ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до партнерів з проханням надати системи ППО Україні.
Читайте Новини.LIVE!