Італія передасть Україні новий пакет допомоги з системою ППО SAMP/T

Система ППО SAMP/T. Ілюстративне фото: wikimedia.org

Уряд Італії збільшує обсяги військової допомоги для України, додаючи до нового пакета додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T. Він вже успішно використовувався італійською армією для забезпечення захисту повітряного простору, і тепер він буде доступний для українських сил.

Про це з посиланням на джерела повідомило видання La Repubblica в п'ятницю, 3 травня.

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Україна очікує на новий пакет військової допомоги, який, за повідомленням, буде готовий до проведення зустрічі G7 в Апулії 13 червня. Однією з ключових складових цього пакета є батарея SAMP/T, яка відзначається своєю ефективністю в системі протиповітряної оборони.

Очікується, що дев’ятий пакет допомоги Італії буде схвалений парламентом країни, після чого він буде переданий Україні для підтримки її обороноздатності та безпеки.

Система ППО SAMP/T. Ілюстративне фото: Український мілітарний портал

Про SAMP/T

Система ППО SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) відома своєю високою ефективністю в протиповітряній обороні. Вона успішно використовувалася італійською армією для захисту повітряного простору, забезпечуючи надійну оборону від різноманітних аерозольних загроз. Цей зенітно-ракетний комплекс відмінно підходить для ефективного контролю над повітряним простором та захисту від потенційних атак.

ЗРК SAMP/T зі складу 4-го артилерійського полку італійської армії. Ілюстративне фото: 4º Reggimento Artiglieria

Основні характеристики системи SAMP/T:

Самохідні пускові установки: Комплекс включає в себе чотири самохідні пускові установки, що дозволяють ефективно реагувати на загрози в різних напрямках.

Комплекс включає в себе чотири самохідні пускові установки, що дозволяють ефективно реагувати на загрози в різних напрямках. Радарна станція: Система обладнана самохідною радарною станцією, яка забезпечує надійне виявлення та відстеження цілей в повітрі.

Система обладнана самохідною радарною станцією, яка забезпечує надійне виявлення та відстеження цілей в повітрі. Пункт управління: Комплекс має пункт управління, що координує дії всіх підключених елементів системи та забезпечує координацію управління вогнем.

Нагадаємо раніше у Києві міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм британським колегою Девідом Кемероном. Міністри обговорили військову допомогу Україні, а також підготовку спільних міжнародних заходів.

Також ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до партнерів з проханням надати системи ППО Україні.