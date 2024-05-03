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Італія передасть Україні новий пакет допомоги з системою ППО SAMP/T

3 травня 2024 17:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Італія передасть Україні новий пакет допомоги з системою ППО SAMP/T
Система ППО SAMP/T. Ілюстративне фото: wikimedia.org
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Уряд Італії збільшує обсяги військової допомоги для України, додаючи до нового пакета додаткову батарею зенітно-ракетного комплексу SAMP/T. Він вже успішно використовувався італійською армією для забезпечення захисту повітряного простору, і тепер він буде доступний для українських сил.

Про це з посиланням на джерела повідомило видання La Repubblica в п'ятницю, 3 травня.

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Україна очікує на новий пакет військової допомоги, який, за повідомленням, буде готовий до проведення зустрічі G7 в Апулії 13 червня. Однією з ключових складових цього пакета є батарея SAMP/T, яка відзначається своєю ефективністю в системі протиповітряної оборони. 

Очікується, що дев’ятий пакет допомоги Італії буде схвалений парламентом країни, після чого він буде переданий Україні для підтримки її обороноздатності та безпеки.

Зенітний ракетний комплекс SAMP-T від Франції та Італії прийде пізніше запланованого - Politico
Система ППО SAMP/T. Ілюстративне фото: Український мілітарний портал

Про SAMP/T

Система ППО SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) відома своєю високою ефективністю в протиповітряній обороні. Вона успішно використовувалася італійською армією для захисту повітряного простору, забезпечуючи надійну оборону від різноманітних аерозольних загроз. Цей зенітно-ракетний комплекс відмінно підходить для ефективного контролю над повітряним простором та захисту від потенційних атак.

ЗРК SAMP/T
ЗРК SAMP/T зі складу 4-го артилерійського полку італійської армії. Ілюстративне фото: 4º Reggimento Artiglieria

Основні характеристики системи SAMP/T:

  • Самохідні пускові установки: Комплекс включає в себе чотири самохідні пускові установки, що дозволяють ефективно реагувати на загрози в різних напрямках.
  • Радарна станція: Система обладнана самохідною радарною станцією, яка забезпечує надійне виявлення та відстеження цілей в повітрі.
  • Пункт управління: Комплекс має пункт управління, що координує дії всіх підключених елементів системи та забезпечує координацію управління вогнем.

Нагадаємо раніше у Києві міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм британським колегою Девідом Кемероном. Міністри обговорили військову допомогу Україні, а також підготовку спільних міжнародних заходів.

Також ми розповідали, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до партнерів з проханням надати системи ППО Україні.

Італія
військова допомога
Україна
військова техніка
ППО
війна в Україні

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