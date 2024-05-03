Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Италия передаст Украине новый пакет помощи с системой ПВО SAMP/T arrow

Италия передаст Украине новый пакет помощи с системой ПВО SAMP/T

3 мая 2024 17:50
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Италия передаст Украине новый пакет помощи с системой ПВО SAMP/T
Система ПВО SAMP/T. Иллюстративное фото: wikimedia.org
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Правительство Италии увеличивает объемы военной помощи для Украины, добавляя в новый пакет дополнительную батарею зенитно-ракетного комплекса SAMP/T. Он уже успешно использовался итальянской армией для обеспечения защиты воздушного пространства и теперь он будет доступен для украинских сил.

Об этом со ссылкой на источники сообщило издание La Repubblica в пятницу, 3 мая.

Читайте также:

Помощь Украине от Италии

Украина ожидает нового пакета военной помощи, который, по сообщению, будет готов к проведению встречи G7 в Апулии 13 июня. Одной из ключевых составляющих этого пакета является батарея SAMP/T, отличающаяся своей эффективностью в системе противовоздушной обороны.

Ожидается, что девятый пакет помощи Италии будет одобрен парламентом страны, после чего он будет передан Украине для поддержки ее обороноспособности и безопасности.

Зенитный ракетный комплекс SAMP-T от Франции и Италии придет позже запланированного - Politico
Система ПВО SAMP/T. Иллюстративное фото: Украинский милитарный портал

О SAMP/T

Система ПВО SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) известна своей высокой эффективностью в противовоздушной обороне. Она успешно использовалась итальянской армией для защиты воздушного пространства, обеспечивая надежную оборону от различных аэрозольных угроз. Этот зенитно-ракетный комплекс отлично подходит для эффективного контроля над воздушным пространством и защиты от потенциальных атак.

ЗРК SAMP/T
ЗРК SAMP/T из состава 4-го артиллерийского полка итальянской армии. Иллюстративное фото: 4º Reggimento Artiglieria

Основные характеристики системы SAMP/T:

  • Самоходные пусковые установки Комплекс включает в себя четыре самоходные пусковые установки, позволяющие эффективно реагировать на угрозы в разных направлениях.
  • Радарная станция Система оборудована самоходной радарной станцией, которая обеспечивает надежное обнаружение и отслеживание целей в воздухе.
  • Пункт управления: Комплекс имеет пункт управления, координирующий действия всех подключенных элементов системы и обеспечивающий координацию управления огнем.

Напомним ранее в Киеве министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном. Министры обсудили военную помощь Украине, а также подготовку совместных международных мероприятий.

Также мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам с просьбой предоставить систему ПВО Украине.

Италия
военная помощь
Украина
военная техника
ПВО
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать

25 апреля 2024

15:54 Стало известно, как будут наказывать мужчин, которые не появятся в ТЦК в течение 60 дней