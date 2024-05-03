Италия передаст Украине новый пакет помощи с системой ПВО SAMP/T

Система ПВО SAMP/T. Иллюстративное фото: wikimedia.org

Правительство Италии увеличивает объемы военной помощи для Украины, добавляя в новый пакет дополнительную батарею зенитно-ракетного комплекса SAMP/T. Он уже успешно использовался итальянской армией для обеспечения защиты воздушного пространства и теперь он будет доступен для украинских сил.

Об этом со ссылкой на источники сообщило издание La Repubblica в пятницу, 3 мая.

Читайте также:

Помощь Украине от Италии

Украина ожидает нового пакета военной помощи, который, по сообщению, будет готов к проведению встречи G7 в Апулии 13 июня. Одной из ключевых составляющих этого пакета является батарея SAMP/T, отличающаяся своей эффективностью в системе противовоздушной обороны.

Ожидается, что девятый пакет помощи Италии будет одобрен парламентом страны, после чего он будет передан Украине для поддержки ее обороноспособности и безопасности.

Система ПВО SAMP/T. Иллюстративное фото: Украинский милитарный портал

О SAMP/T

Система ПВО SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) известна своей высокой эффективностью в противовоздушной обороне. Она успешно использовалась итальянской армией для защиты воздушного пространства, обеспечивая надежную оборону от различных аэрозольных угроз. Этот зенитно-ракетный комплекс отлично подходит для эффективного контроля над воздушным пространством и защиты от потенциальных атак.

ЗРК SAMP/T из состава 4-го артиллерийского полка итальянской армии. Иллюстративное фото: 4º Reggimento Artiglieria

Основные характеристики системы SAMP/T:

Самоходные пусковые установки Комплекс включает в себя четыре самоходные пусковые установки, позволяющие эффективно реагировать на угрозы в разных направлениях.

Комплекс включает в себя четыре самоходные пусковые установки, позволяющие эффективно реагировать на угрозы в разных направлениях. Радарная станция Система оборудована самоходной радарной станцией, которая обеспечивает надежное обнаружение и отслеживание целей в воздухе.

Система оборудована самоходной радарной станцией, которая обеспечивает надежное обнаружение и отслеживание целей в воздухе. Пункт управления: Комплекс имеет пункт управления, координирующий действия всех подключенных элементов системы и обеспечивающий координацию управления огнем.

Напомним ранее в Киеве министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился со своим британским коллегой Дэвидом Кэмероном. Министры обсудили военную помощь Украине, а также подготовку совместных международных мероприятий.

Также мы рассказывали, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам с просьбой предоставить систему ПВО Украине.