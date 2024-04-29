Італія передасть Україні крилаті ракети Storm Shadow, — Грант Шаппс

Грант Шаппс на виробничому майданчику, де збирають ракети Storm Shadow. Фото: Simon Jacobs/The Sanday Times

Італія долучилася до постачання крилатих ракет Storm Shadow Україні. Таку ж ракетну зброю Україні нададуть Франція та Велика Британія.

Про це в інтерв'ю для видання The Sanday Times повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

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Що відомо про передачу Італією Україні ракет Storm Shadow

Оглянувши виробничий майданчик, на якому збирають і модернізують британські ракети Storm Shadow, голова британського оборонного відомства зазначив, що Україна отримує ці ракети і від італійського уряду.

"Я вважаю, що Storm Shadow — надзвичайна зброя. Велика Британія, Франція та Італія передають цю зброю для використання, зокрема, в Криму. Ця зброя має дуже суттєвий вплив", — сказав він.

За неофіційною інформацією, з кінця 1990-х років Італія придбала близько 200 ракет Storm Shadow.

Нагадаємо, парламент Швейцарії підтримав виділення Україні фінансової підтримки в розмірі 5,5 мільярдів доларів. Частину з цих коштів спрямують на на відновлення та ремонт життєво важливої цивільної інфраструктури.

Також ми повідомляли про те, що британський прем'єр Ріші Сунак повідомив про виділення для України пакета військової допомоги від Великої Британії. Зокрема, британці планують передати Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow.