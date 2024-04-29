Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Італія передасть Україні крилаті ракети Storm Shadow, — Грант Шаппс arrow

Італія передасть Україні крилаті ракети Storm Shadow, — Грант Шаппс

29 квітня 2024 00:24
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Італія передасть Україні крилаті ракети Storm Shadow, — Грант Шаппс
Грант Шаппс на виробничому майданчику, де збирають ракети Storm Shadow. Фото: Simon Jacobs/The Sanday Times
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Італія долучилася до постачання крилатих ракет Storm Shadow Україні. Таку ж ракетну зброю Україні нададуть Франція та Велика Британія.

Про це в інтерв'ю для видання The Sanday Times повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Читайте також:

Що відомо про передачу Італією Україні ракет Storm Shadow

Оглянувши виробничий майданчик, на якому збирають і модернізують британські ракети Storm Shadow, голова британського оборонного відомства зазначив, що Україна отримує ці ракети і від італійського уряду.

"Я вважаю, що Storm Shadow — надзвичайна зброя. Велика Британія, Франція та Італія передають цю зброю для використання, зокрема, в Криму. Ця зброя має дуже суттєвий вплив", — сказав він.

За неофіційною інформацією, з кінця 1990-х років Італія придбала близько 200 ракет Storm Shadow.

Нагадаємо, парламент Швейцарії підтримав виділення Україні фінансової підтримки в розмірі 5,5 мільярдів доларів. Частину з цих коштів спрямують на на відновлення та ремонт життєво важливої цивільної інфраструктури.

Також ми повідомляли про те, що британський прем'єр Ріші Сунак повідомив про виділення для України пакета військової допомоги від Великої Британії. Зокрема, британці планують передати Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow.

 

Великобританія
війна
Італія
військова допомога
ракети
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри