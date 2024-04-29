Италия передаст Украине крылатые ракеты Storm Shadow, — Грант Шаппс

Грант Шаппс на производственной площадке, где собирают ракеты Storm Shadow. Фото: Simon Jacobs/The Sanday Times

Италия присоединилась к поставкам крылатых ракет Storm Shadow в Украину. Такое же ракетное оружие Украине предоставят Франция и Великобритания.

Об этом в интервью The Sanday Times сообщил министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

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Осмотрев производственную площадку, на которой собирают и модернизируют британские ракеты Storm Shadow, глава британского оборонного ведомства отметил, что Украина получает эти ракеты и от итальянского правительства.

"Я считаю, что Storm Shadow — чрезвычайное оружие. Великобритания, Франция и Италия передают это оружие для использования, в частности, в Крыму. Это оружие оказывает очень существенное влияние", — сказал он.

По неофициальной информации, с конца 1990-х годов Италия приобрела около 200 ракет Storm Shadow.

Напомним, парламент Швейцарии поддержал выделение Украине финансовой поддержки в размере 5,5 миллиардов долларов. Часть из этих средств будет направлена на восстановление и ремонт жизненно важной гражданской инфраструктуры.

Также мы сообщали о том, что британский премьер Риши Сунак сообщил о выделении для Украины пакета военной помощи от Великобритании. В частности, британцы планируют передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.