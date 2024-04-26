Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Парламент Швейцарії підтримав виділення Україні 5,5 млрд доларів — на що спрямують кошти arrow

Парламент Швейцарії підтримав виділення Україні 5,5 млрд доларів — на що спрямують кошти

26 квітня 2024 17:41
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Парламент Швейцарії підтримав виділення Україні 5,5 млрд доларів — на що спрямують кошти
Парламент Швейцарії. Фото: Reuters
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Швейцарський парламентський комітет підтримав виділення фінансової підтримки Україні. Сума допомоги буде становити 5,5 мільярдів доларів та є частиною більшого пакета, що має на меті зміцнення оборонних здібностей Швейцарії.

Про це повідомило видання Reuters у середу, 26 квітня.

Читайте також:

Фінансова допомога для України

За наданою інформацією, пакет отримав підтримку від лівоцентристських та правоцентристських політичних сил, в той час, як праві партії виступили проти.

Видання заявляє, що, західні країни тиснуть на Швейцарії та закликають її підтримати Україну. Водночас країна стикається з внутрішніми вимогами про дотримання строгого нейтралітету, особливо з боку правих націоналістів.

У парламентській заяві наголошується, що цей фінансовий пакет був запропонований як екстрений захід для забезпечення безпеки Швейцарії та сприяння миру в Європі на тлі війни, розпочатої Росією проти України.

Куди спрямують кошти

Частина коштів, виділених для України, буде спрямована на відновлення та ремонт життєво важливої цивільної інфраструктури. Рішення комітету було ухвалено менш ніж за два місяці до проведення у Швейцарії Глобального саміту миру, який ініціювала Україна.

Нагадаємо, раніше британський прем'єр Ріші Сунак оголосив про виділення пакета військової допомоги від Великої Британії, куди увійшли далекобійні крилаті ракети Storm Shadow.

Крім того, Сполучені Штати Америки готуються підписати контракти на закупівлю зброї для України на суму 6 мільярдів доларів, куди увійдуть також системи Patriot.

війна
фінансова допомога
Швейцарія
гроші
Україна
інфраструктура
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри