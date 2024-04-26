Парламент Швейцарії підтримав виділення Україні 5,5 млрд доларів — на що спрямують кошти

Парламент Швейцарії. Фото: Reuters

Швейцарський парламентський комітет підтримав виділення фінансової підтримки Україні. Сума допомоги буде становити 5,5 мільярдів доларів та є частиною більшого пакета, що має на меті зміцнення оборонних здібностей Швейцарії.

Про це повідомило видання Reuters у середу, 26 квітня.

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За наданою інформацією, пакет отримав підтримку від лівоцентристських та правоцентристських політичних сил, в той час, як праві партії виступили проти.

Видання заявляє, що, західні країни тиснуть на Швейцарії та закликають її підтримати Україну. Водночас країна стикається з внутрішніми вимогами про дотримання строгого нейтралітету, особливо з боку правих націоналістів.

У парламентській заяві наголошується, що цей фінансовий пакет був запропонований як екстрений захід для забезпечення безпеки Швейцарії та сприяння миру в Європі на тлі війни, розпочатої Росією проти України.

Куди спрямують кошти

Частина коштів, виділених для України, буде спрямована на відновлення та ремонт життєво важливої цивільної інфраструктури. Рішення комітету було ухвалено менш ніж за два місяці до проведення у Швейцарії Глобального саміту миру, який ініціювала Україна.

Нагадаємо, раніше британський прем'єр Ріші Сунак оголосив про виділення пакета військової допомоги від Великої Британії, куди увійшли далекобійні крилаті ракети Storm Shadow.

Крім того, Сполучені Штати Америки готуються підписати контракти на закупівлю зброї для України на суму 6 мільярдів доларів, куди увійдуть також системи Patriot.