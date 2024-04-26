Парламент Швейцарии поддержал выделение Украине 5,5 млрд долларов — на что направят средства

Парламент Швейцарии Фото: Reuters

Швейцарский парламентский комитет поддержал выделение финансовой поддержки Украине. Сумма помощи будет составлять 5,5 миллиарда долларов и является частью большего пакета, целью которого является укрепление оборонных способностей Швейцарии.

Об этом сообщило издание Reuters в среду, 26 апреля.

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По предоставленной информации, пакет получил поддержку от левоцентристских и правоцентристских политических сил, в то время как правые партии выступили против.

Издание заявляет, что западные страны давят на Швейцарию и призывают ее поддержать Украину. В то же время, страна сталкивается с внутренними требованиями о соблюдении строгого нейтралитета, особенно со стороны правых националистов.

В парламентском заявлении подчеркивается, что этот финансовый пакет был предложен как экстренное мероприятие для обеспечения безопасности Швейцарии и содействия миру в Европе на фоне войны, начатой Россией против Украины.

Куда направят средства

Часть средств, выделенных для Украины, будут направлены на восстановление и ремонт жизненно важной гражданской инфраструктуры. Решение комитета было принято менее чем за два месяца до проведения в Швейцарии Глобального саммита мира, инициированного Украиной.

Напомним, ранее британский премьер Риши Сунак объявил о выделении пакета военной помощи от Великобритании, куда вошли дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

Кроме того, Соединенные Штаты готовятся подписать контракты на закупку оружия для Украины на сумму 6 миллиардов долларов, куда войдут также системы Patriot.