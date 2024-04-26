США готують закупівлі зброї для України на 6 млрд доларів, куди увійдуть Patriot, — Politico

Система ППО Patriot стріляє. Фото: US Army

Сполучені Штати Америки готуються підписати контракти на закупівлю зброї для України на суму 6 мільярдів доларів, куди увійдуть також системи Patriot. Допомога входить до загального фінансування в розмірі 61 мільярда доларів, ухваленого Конгресом і підписаного президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє Politico у четвер, 25 квітня.

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"За словами двох американських чиновників, США наносять останні штрихи на один із своїх найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги Україні, готуючись підписати контракти на постачання зброї та обладнання для київських сил на 6 мільярдів доларів", — зазначає видання.

Так, до пакета увійдуть боєприпаси ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброя для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

Обладнання швидше за все не прибуде в Україну протягом кількох років через фінансування в рамках Ініціативи сприяння безпеки України (USAI), згідно з якою, Пентагон укладає контракти з оборонними компаніями США на виготовлення нового обладнання, а не використовує свої поточні запаси.

Politico додає, що ймовірно міністр оборони Ллойд Остін повідомить про нову допомогу в п'ятницю, 26 квітня, під час засідання Рамштайну.

Пакет допомоги Україні на 61 млрд доларів

Нагадаємо, що в середу, 24 квітня, Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. Підтримка Україна складає 61 млрд дол. Документ підписав президент США Джо Байден.

Також ми писали, що в Міністерстві оборони США розсекретили повний зміст пакета військової допомоги для України. Загальна вартість переданої допомоги сягає мільярда доларів.

Додамо, речник Пентагону генерал-майор Патрик Райдер заявив, що США готові передати Україні пакет військової допомоги в максимально швидкі терміни. Він розповів, скільки часу для цього потрібно.