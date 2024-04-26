Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow США готують закупівлі зброї для України на 6 млрд доларів, куди увійдуть Patriot, — Politico arrow

США готують закупівлі зброї для України на 6 млрд доларів, куди увійдуть Patriot, — Politico

26 квітня 2024 02:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
США готують закупівлі зброї для України на 6 млрд доларів, куди увійдуть Patriot, — Politico
Система ППО Patriot стріляє. Фото: US Army
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сполучені Штати Америки готуються підписати контракти на закупівлю зброї для України на суму 6 мільярдів доларів, куди увійдуть також системи Patriot. Допомога входить до загального фінансування в розмірі 61 мільярда доларів, ухваленого Конгресом і підписаного президентом США Джо Байденом. 

Про це повідомляє Politico у четвер, 25 квітня.

Читайте також:

Зброя для України від США

"За словами двох американських чиновників, США наносять останні штрихи на один із своїх найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги Україні, готуючись підписати контракти на постачання зброї та обладнання для київських сил на 6 мільярдів доларів", — зазначає видання.

Так, до пакета увійдуть боєприпаси ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброя для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

Обладнання швидше за все не прибуде в Україну протягом кількох років через фінансування в рамках Ініціативи сприяння безпеки України (USAI), згідно з якою, Пентагон укладає контракти з оборонними компаніями США на виготовлення нового обладнання, а не використовує свої поточні запаси.

Politico додає, що ймовірно міністр оборони Ллойд Остін повідомить про нову допомогу в п'ятницю, 26 квітня, під час засідання Рамштайну.

Пакет допомоги Україні на 61 млрд доларів

Нагадаємо, що в середу, 24 квітня, Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. Підтримка Україна складає 61 млрд дол. Документ підписав президент США Джо Байден.

Також ми писали, що в Міністерстві оборони США розсекретили повний зміст пакета військової допомоги для України. Загальна вартість переданої допомоги сягає мільярда доларів. 

Додамо, речник Пентагону генерал-майор Патрик Райдер заявив, що США готові передати Україні пакет військової допомоги в максимально швидкі терміни. Він розповів, скільки часу для цього потрібно.

США
зброя
військова допомога
Україна
боєприпаси
допомога
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри