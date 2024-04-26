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США готовят закупки оружия для Украины на 6 млрд долларов, куда войдут Patriot, — Politico

26 апреля 2024 02:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
США готовят закупки оружия для Украины на 6 млрд долларов, куда войдут Patriot, — Politico
Система ПВО Patriot стреляет. Фото: US Army
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Соединенные Штаты готовятся подписать контракты на закупку оружия для Украины на сумму 6 миллиардов долларов, куда войдут также системы Patriot. Помощь входит в общее финансирование в размере 61 миллиарда долларов, принятого Конгрессом и подписанного президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Politico в четверг, 25 апреля.

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"По словам двух американских чиновников, США наносят последние штрихи на один из своих крупнейших на сегодняшний день пакетов военной помощи Украине, готовясь подписать контракты на поставку оружия и оборудования для киевских сил на 6 миллиардов долларов", — отмечает издание.

Так, в пакет войдут боеприпасы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

Оборудование, скорее всего, не прибудет в Украину в течение нескольких лет из-за финансирования в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), согласно которой Пентагон заключает контракты с оборонными компаниями США на изготовление нового оборудования, а не использует свои текущие запасы.

Politico добавляет, что, вероятно, министр обороны Ллойд Остин сообщит о новой помощи в пятницу, 26 апреля, во время заседания Рамштайна.

Пакет помощи Украине на 61 млрд долларов

Напомним, что в среду, 24 апреля, Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. Поддержка Украины составляет 61 млрд дол. Документ подписал президент США Джо Байден.

Также мы писали, что в Министерстве обороны США рассекретили полное содержание пакета военной помощи для Украины. Общая стоимость переданной помощи достигает миллиарда долларов.

Добавим, спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что США готовы передать Украине пакет военной помощи в максимально быстрые сроки. Он рассказал, сколько времени для этого нужно.

США
оружие
военная помощь
Украина
боеприпасы
помощь
война в Украине
війна

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