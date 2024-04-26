США готовят закупки оружия для Украины на 6 млрд долларов, куда войдут Patriot, — Politico

Система ПВО Patriot стреляет. Фото: US Army

Соединенные Штаты готовятся подписать контракты на закупку оружия для Украины на сумму 6 миллиардов долларов, куда войдут также системы Patriot. Помощь входит в общее финансирование в размере 61 миллиарда долларов, принятого Конгрессом и подписанного президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает Politico в четверг, 25 апреля.

Читайте также:

Оружие для Украины от США

"По словам двух американских чиновников, США наносят последние штрихи на один из своих крупнейших на сегодняшний день пакетов военной помощи Украине, готовясь подписать контракты на поставку оружия и оборудования для киевских сил на 6 миллиардов долларов", — отмечает издание.

Так, в пакет войдут боеприпасы ПВО Patriot, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, оружие для борьбы с дронами и ракеты класса "воздух-воздух", которые будут установлены на истребителях.

Оборудование, скорее всего, не прибудет в Украину в течение нескольких лет из-за финансирования в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), согласно которой Пентагон заключает контракты с оборонными компаниями США на изготовление нового оборудования, а не использует свои текущие запасы.

Politico добавляет, что, вероятно, министр обороны Ллойд Остин сообщит о новой помощи в пятницу, 26 апреля, во время заседания Рамштайна.

Пакет помощи Украине на 61 млрд долларов

Напомним, что в среду, 24 апреля, Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. Поддержка Украины составляет 61 млрд дол. Документ подписал президент США Джо Байден.

Также мы писали, что в Министерстве обороны США рассекретили полное содержание пакета военной помощи для Украины. Общая стоимость переданной помощи достигает миллиарда долларов.

Добавим, спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что США готовы передать Украине пакет военной помощи в максимально быстрые сроки. Он рассказал, сколько времени для этого нужно.