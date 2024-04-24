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Коли Україна отримає пакет допомоги від США — коментар речника Пентагону

24 квітня 2024 00:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Коли Україна отримає пакет допомоги від США — коментар речника Пентагону
Патрік Райдер. Фото: apnews.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

США готові передати Україні пакет військової допомоги в максимально швидкі терміни. Для цього знадобиться лише кілька днів.

Таку заяву на брифінгу у вівторок, 23 квітня, зробив речник Пентагону генерал-майор Патрик Райдер.

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Коли Україна отримає пакет військової допомоги від Штатів

Райдер зазначив, що законопроєкт має схвалити Сенат США. Після цього документ відправлять на підпис до Президента США Джозефа Байдена. Коли всі ці етапи буде пройдено, Пентагону знадобиться лише кілька днів для того, щоб відправити військову допомогу Україні.

Нагадаємо, у суботу, 20 квітня, Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на суму 61 мільярд доларів. До пакету допомоги увійдуть далекобійні ракети ATACMS, системи ППО, ствольна та реактивна артилерія, а також снаряди.

Раніше ми повідомляли про те, що у вівторок, 23 квітня, у Сенаті США пройшло процедурне голосування за законопроєкт щодо надання допомоги Україні. Остаточне голосування відбудеться після проведення дебатів. За даними CNN, значна частина пакету військової допомоги для України вже перебуває на території Європи: у Німеччині та Польщі.

Крім того, невдовзі Україна отримає пакет допомоги від Сполученого Королівства. Як повідомив Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, Україні передадуть 400 одиниць техніки, чотири мільйони набоїв, 60 човнів для водних рейдів, засоби ППО та партію далекобійних крилатих ракет Storm Shadow.

Джо Байден
США
війна
Конгрес
військова допомога
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Пентагон
війна в Україні
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