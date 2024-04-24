Когда Украина получит пакет помощи от США — комментарий спикера Пентагона

Патрик Райдер. Фото: apnews.com

США готовы передать Украине пакет военной помощи в максимально скорые сроки. Для этого понадобится всего несколько дней.

Такое заявление на брифинге во вторник, 23 апреля, сделал спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

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LIVE: @PentagonPresSec Air Force Maj. Gen. Пет Ryder держит новости, находящиеся в Пентагоне. https://t.co/mI0OSqbFnr — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 23, 2024

Когда Украина получит пакет военной помощи от Штатов

Райдер отметил, что законопроект должен одобрить Сенат США. После этого документ отправят на подпись президенту США Джозефу Байдену. Когда все эти этапы будут пройдены, Пентагону понадобится всего несколько дней для того, чтобы отправить военную помощь Украине.

Напомним, в субботу, 20 апреля, Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов. В пакет помощи войдут дальнобойные ракеты ATACMS , системы ПВО, ствольная и реактивная артиллерия, а также снаряды.

Ранее мы сообщали о том, что во вторник, 23 апреля, в Сенате США прошло процедурное голосование за законопроект по оказанию помощи Украине. Окончательное голосование пройдет после проведения дебатов. По данным CNN, значительная часть пакета военной помощи для Украины уже находится на территории Европы: в Германии и Польше.

Кроме того, в скором времени Украина получит пакет помощи от Соединенного Королевства. Как сообщил Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, Украине передадут 400 единиц техники, четыре миллиона патронов, 60 лодок для водных рейдов, средства ПВО и партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow.