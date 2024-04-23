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Законопроєкт про надання допомоги Україні пройшов процедурне голосування в Сенаті США

23 квітня 2024 21:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Законопроєкт про надання допомоги Україні пройшов процедурне голосування в Сенаті США
Сенат США. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Сенаті Сполучених Штатів Америки у вівторок, 23 квітня, пройшов процедурне голосування законопроєкт про надання допомоги Україні. Тепер мають відбутися дебати, після чого — сенатори остаточно проголосують.

Про це стало відомо під час онлайн-трансляції засідання Сенату.

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Так, після процедурного голосування за законопроєкт про надання допомоги Україні в розмірі 61 млрд доларів в Сенаті мають відбутися дебати, а після цього очікується остаточне голосування. 

Аналогічно це голосування успішно пройшли й інші законопроєкти — про надання військової допомоги Ізраїлю та Тайваню, конфіскацію заморожених активів Росії та введення санкцій проти соцмережі TikTok.

Раніше Сенат вирішив відкласти голосування щодо допомоги Україні. Це сталося через кількох республіканців, які скаржаться на неможливість запропоновувати поправки. Сенат проголосував проти пропозиції республіканця Майка Лі щодо внесення поправок, яка б заблокувала проходження законопроєктів.

Також ми писали, що США заздалегідь перекинули до країн Європи більшу частину пакета військової допомоги Україні. Наразі вона перебуває у Німеччині та Польщі.

Крім того, в Німеччині тиснуть на Білий дім та Пентагон, аби США направили в Україну принаймні ще один важкий зенітно-ракетний комплекс Patriot заради посилення ППО.

США
фінансова допомога
військова допомога
війна в Україні
Сенат

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