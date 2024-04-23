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Законопроект о предоставлении помощи Украине прошел процедурное голосование в Сенате США

23 апреля 2024 21:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Законопроект о предоставлении помощи Украине прошел процедурное голосование в Сенате США
Сенат США. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Сенате Соединенных Штатов Америки во вторник, 23 апреля, прошел процедурное голосование законопроект о предоставлении помощи Украине. Теперь должны состояться дебаты, после чего сенаторы окончательно проголосуют.

Об этом стало известно в ходе онлайн-трансляции заседания Сената.

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Так, после процедурного голосования за законопроект о предоставлении помощи Украине в размере 61 млрд долларов в Сенате должны состояться дебаты, а после этого — ожидается окончательное голосование.

Аналогично это голосование успешно прошли и другие законопроекты — о предоставлении военной помощи Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России и введении санкций против соцсети TikTok.

Ранее Сенат решил отложить голосование по помощи Украине. Это произошло из-за нескольких республиканцев, которые жалуются на невозможность предлагать поправки. Сенат проголосовал против предложения республиканца Майка Ли по внесению поправок, которое бы заблокировало прохождение законопроектов.

Также мы писали, что США заранее перебросили в страны Европы большую часть пакета военной помощи Украине. В настоящее время она находится в Германии и Польше.

Кроме того, в Германии давят на Белый дом и Пентагон, чтобы США направили в Украину хотя бы еще один тяжелый зенитно-ракетный комплекс Patriot ради усиления ПВО.

США
финансовая помощь
военная помощь
война в Украине
Сенат

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