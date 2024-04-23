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Сенат відклав голосування за законопроєкт про допомогу Україні — яка причина

23 квітня 2024 20:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сенат відклав голосування за законопроєкт про допомогу Україні — яка причина
Сенат США. Ілюстративне фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Сенат Сполучених Штатів Америки у вівторок, 23 січня, вирішив відкласти голосування щодо допомоги Україні. Це сталося через кількох республіканців, які скаржаться на неможливість запропоновувати поправки.

Про це пише The Guardian.

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Процедурне голосування щодо пакетів допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в Сенаті було відкладено через кількох республіканців, які скаржаться, що не можуть запропоновувати поправки до них. 

Йдеться про сенатора Еріка Шмітта і Майка Лі — вони звинуватили лідера демократичної більшості Чака Шумера в тому, що він фактично проштовхнув свою версію законопроєкту "з мінімальними дебатами і, можливо, без поправок".

На думку Лі, фінансування України є "непопулярним". З ним погодився незалежний сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс та висловив бажання запропонувати дві поправки, одна з яких гарантує, що грошей на "військову машину" Ізраїлю не буде.

А друга його пропозиція — це зняття блокування грошей на допомогу Близькосхідному агентству ООН для допомоги біженцям і організації робіт, в яке проникли "терористи ХАМАС" та розкрадають кошти.

"Депутати можуть погоджуватися зі мною або не погоджуватися з цими питаннями, але вони повинні бути проголосовані", — сказав він.

Раніше CNN писало, що США заздалегідь перекинули до країн Європи більшу частину пакета військової допомоги Україні. Наразі вона перебуває у Німеччині та Польщі.

Крім того, в уряді Німеччини тиснуть на Білий дім та Пентагон, аби США направили в Україну принаймні ще один важкий зенітно-ракетний комплекс Patriot заради посилення ППО.

США
фінансова допомога
військова допомога
війна в Україні
Сенат

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