Сенат відклав голосування за законопроєкт про допомогу Україні — яка причина
Сенат Сполучених Штатів Америки у вівторок, 23 січня, вирішив відкласти голосування щодо допомоги Україні. Це сталося через кількох республіканців, які скаржаться на неможливість запропоновувати поправки.
Про це пише The Guardian.
Сенат відклав голосування по допомозі
Процедурне голосування щодо пакетів допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню в Сенаті було відкладено через кількох республіканців, які скаржаться, що не можуть запропоновувати поправки до них.
Йдеться про сенатора Еріка Шмітта і Майка Лі — вони звинуватили лідера демократичної більшості Чака Шумера в тому, що він фактично проштовхнув свою версію законопроєкту "з мінімальними дебатами і, можливо, без поправок".
На думку Лі, фінансування України є "непопулярним". З ним погодився незалежний сенатор від штату Вермонт Берні Сандерс та висловив бажання запропонувати дві поправки, одна з яких гарантує, що грошей на "військову машину" Ізраїлю не буде.
А друга його пропозиція — це зняття блокування грошей на допомогу Близькосхідному агентству ООН для допомоги біженцям і організації робіт, в яке проникли "терористи ХАМАС" та розкрадають кошти.
"Депутати можуть погоджуватися зі мною або не погоджуватися з цими питаннями, але вони повинні бути проголосовані", — сказав він.
Раніше CNN писало, що США заздалегідь перекинули до країн Європи більшу частину пакета військової допомоги Україні. Наразі вона перебуває у Німеччині та Польщі.
Крім того, в уряді Німеччини тиснуть на Білий дім та Пентагон, аби США направили в Україну принаймні ще один важкий зенітно-ракетний комплекс Patriot заради посилення ППО.
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