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Сенат отложил голосование за законопроект о помощи Украине — какая причина

23 апреля 2024 20:40
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сенат отложил голосование за законопроект о помощи Украине — какая причина
Сенат США. Иллюстративное фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сенат Соединенных Штатов Америки во вторник, 23 января, решил отложить голосование по помощи Украине. Это произошло из-за нескольких республиканцев, которые жалуются на невозможность предлагать поправки.

Об этом пишет The Guardian.

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Процедурное голосование по пакетам помощи Украине, Израилю и Тайваню в Сенате было отложено из-за нескольких республиканцев, которые жалуются, что не могут предлагать поправки к ним.

Речь идет о сенаторе Эрике Шмитте и Майке Ли — они обвинили лидера демократического большинства Чака Шумера в том, что он фактически протолкнул свою версию законопроекта "с минимальными дебатами и, возможно, без поправок".

По мнению Ли, финансирование Украины "непопулярно". С ним согласился независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и выразил желание предложить две поправки, одна из которых гарантирует, что денег на "военную машину" Израиля не будет.

А второе его предложение — это снятие блокировки денег на помощь Ближневосточному агентству ООН для помощи беженцам и организации работ, в которое проникли террористы ХАМАС и разворовывают средства.

"Депутаты могут соглашаться со мной или не соглашаться с этими вопросами, но они должны быть проголосованы", — сказал он.

Ранее CNN писало, что США заранее перебросили в страны Европы большую часть пакета военной помощи Украине. В настоящее время она находится в Германии и Польше.

Кроме того, в правительстве Германии давят на Белый дом и Пентагон, чтобы США направили в Украину хотя бы еще один тяжелый зенитно-ракетный комплекс Patriot ради усиления ПВО.

США
финансовая помощь
военная помощь
война в Украине
Сенат

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