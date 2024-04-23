Сенат США розглядає законопроєкт про допомогу Україні — чого очікувати

Сенат США. Ілюстративне фото: abcnews

Сенат Сполучених Штатів Америки у вівторок, 23 квітня, розпочав розгляд законопроєкту про військову та фінансову допомогу для України. Раніше його підтримала Палата представників США.

Засідання транслює PBS NewsHour на Youtube-каналі.

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У разі схвалення законопроєкту Сенатом останнім етапом буде підписання документа президентом США Джо Байденом.

Законопроєкт передбачає загальну суму 60,84 млрд доларів, з яких:

23,2 млрд доларів — спрямують на поповнення запасів озброєнь США;

23,2 млрд доларів — на військову допомогу для України;

11,3 млрд доларів — на поточні військові операції США в регіоні;

13,8 млрд доларів — на закупівлю систем озброєння, оборонної продукції та оборонні послуги;

26 млн доларів — на нагляд за наданою допомогою, посилення якої передбачає законопроєкт.

Також документ передбачає: вимогу від партнерів та союзників виплати справедливої частки за результатами обов'язкового зіставлення витрат, обов'язкову угоду про погашення економічної допомоги з боку України та підвищення фінансових лімітів на деякі президентські повноваження щодо скорочення витрат.

За різними прогнозами, перша партія зброї може прийти вже до кінця цього тижня.

Агентство Reuters пише, що до нового законопроєкту, який сьогодні розглядає Сенат, увійде пакет військової підтримки для України загальною сумою 1 млрд доларів. До нього увійдуть:

транспортні засоби;

боєприпаси для ЗРК Stinger;

снаряди для HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм;

протитанкові ракети для TOW і Javelin;

інша зброя, яку "можна негайно використовувати на полі бою".

Раніше у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив, що США не будуть затягувати із передачею нового озброєння та боєприпасів для України після голосування за пакет військової допомоги у Сенаті.

Також ми писали, щойно допомогу Україні схвалять у Палаті представників та Сенаті, в Пентагоні готуються оперативно надіслати Києву пакет озброєнь. Зокрема, він включатиме спроможності ППО та артилерії.