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Сенат США рассматривает законопроект о помощи Украине — чего ожидать

23 апреля 2024 20:07
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сенат США рассматривает законопроект о помощи Украине — чего ожидать
Сенат США. Иллюстративное фото: abcnews
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Сенат Соединенных Штатов Америки во вторник, 23 апреля, приступил к рассмотрению законопроекта о военной и финансовой помощи для Украины. Ранее его поддержала Палата представителей США.

Заседание транслирует PBS NewsHour на YouTube-канале.

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В случае одобрения законопроекта Сенатом, последним этапом будет подписание документа президентом США Джо Байденом.

Законопроект предусматривает общую сумму 60,84 млрд долларов, из которых:

  • 23,2 млрд долларов — направят на пополнение запасов вооружений США;
  • 23,2 млрд долларов — на военную помощь для Украины;
  • 11,3 млрд долларов — на текущие военные операции США в регионе;
  • 13,8 млрд долларов — на закупку систем вооружения, оборонной продукции и оборонных услуг;
  • 26 млн долларов — по надзору за предоставленной помощью, усиление которой предусматривает законопроект.

Также документ предусматривает: требование от партнеров и союзников выплаты справедливой доли по результатам обязательного сопоставления расходов, обязательное соглашение о погашении экономической помощи со стороны Украины и повышении финансовых лимитов на некоторые президентские полномочия по сокращению расходов.

По разным прогнозам, первая партия оружия может прийти уже к концу этой недели.

Агентство Reuters пишет, что в новый законопроект, который рассматривает сегодня Сенат, войдет пакет военной поддержки для Украины общей суммой 1 млрд долларов. В него войдут:

  • транспортные средства;
  • боеприпасы для ЗРК Stinger;
  • снаряды для HIMARS;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм;
  • противотанковые ракеты для TOW и Javelin;
  • другое оружие, которое "можно немедленно использовать на поле боя".

Ранее в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев заявил, что США не будут затягивать с передачей нового вооружения и боеприпасов для Украины после голосования за пакет военной помощи в Сенате.

Также мы писали, как только помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате, в Пентагоне готовятся оперативно отправить Киеву пакет вооружений. В частности, он будет включать возможности ПВО и артиллерии.

США
финансовая помощь
военная помощь
ПВО
ракеты
война в Украине
Сенат

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