Сенат США рассматривает законопроект о помощи Украине — чего ожидать

Сенат США. Иллюстративное фото: abcnews

Сенат Соединенных Штатов Америки во вторник, 23 апреля, приступил к рассмотрению законопроекта о военной и финансовой помощи для Украины. Ранее его поддержала Палата представителей США.

Заседание транслирует PBS NewsHour на YouTube-канале.

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В случае одобрения законопроекта Сенатом, последним этапом будет подписание документа президентом США Джо Байденом.

Законопроект предусматривает общую сумму 60,84 млрд долларов, из которых:

23,2 млрд долларов — направят на пополнение запасов вооружений США;

23,2 млрд долларов — на военную помощь для Украины;

11,3 млрд долларов — на текущие военные операции США в регионе;

13,8 млрд долларов — на закупку систем вооружения, оборонной продукции и оборонных услуг;

26 млн долларов — по надзору за предоставленной помощью, усиление которой предусматривает законопроект.

Также документ предусматривает: требование от партнеров и союзников выплаты справедливой доли по результатам обязательного сопоставления расходов, обязательное соглашение о погашении экономической помощи со стороны Украины и повышении финансовых лимитов на некоторые президентские полномочия по сокращению расходов.

По разным прогнозам, первая партия оружия может прийти уже к концу этой недели.

Агентство Reuters пишет, что в новый законопроект, который рассматривает сегодня Сенат, войдет пакет военной поддержки для Украины общей суммой 1 млрд долларов. В него войдут:

транспортные средства;

боеприпасы для ЗРК Stinger;

снаряды для HIMARS;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм;

противотанковые ракеты для TOW и Javelin;

другое оружие, которое "можно немедленно использовать на поле боя".

Ранее в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев заявил, что США не будут затягивать с передачей нового вооружения и боеприпасов для Украины после голосования за пакет военной помощи в Сенате.

Также мы писали, как только помощь Украине одобрят в Палате представителей и Сенате, в Пентагоне готовятся оперативно отправить Киеву пакет вооружений. В частности, он будет включать возможности ПВО и артиллерии.