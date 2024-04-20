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Палата представників підтримала законопроєкт про допомогу Україні

20 квітня 2024 20:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Палата представників підтримала законопроєкт про допомогу Україні
Засідання Палати представників США. Фото: ілюстративне: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Палата представників США ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на суму $61 млрд. За проголосували 310 конгресменів, проти 111.

Про це говориться в сюжеті Новини.LIVE.

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Загалом за допомогу Україні проголосували 310 конгресменів, зокрема усі демократи та 101 республіканець. Окрім того, 112 республіканців проголосували проти.

За що голосувала Палата представників

Конгрес провалив законопроєкт про безпекову політику на південному кордоні США.

В свою чергу, Палата представників підтримала законопроєкт про підтримку Індо-Тихоокеанського регіону, що передбачає виділення 8,1 млрд доларів.

Також Палата представників США підтримала законопроєкт, який передбачає, серед іншого, розширення санкцій щодо Росії, а також вимагає від власника Тік-Току продати цей додаток, інакше його заборонять у США.

Попраки до законопроєкту

Поправка від Тейлор Грін, щодо позбавлення України від будь-якої допомоги була відхилена.

І відхилена остання правка від Кет Каммака, яка хотіла прибрати всю невійськову допомогу з закону для України.

Що передбачає законопроєкт

Закон передбачає:

  • обсяг пакету складає $60,84 млрд;
  • $23,2 млрд спрямують на поповнення запасів озброєнь США;
  • $23,2 млрд — на військову допомогу для України;
  • $11,3 млрд — на поточні військові операції США в регіоні;
  • $13,8 млрд — на закупівлю систем озброєння, оборонної продукції та
  • оборонні послуги;
  • $26 млн — на нагляд за наданою допомогою, посилення якої передбачає законопроект.

Крім того, документ передбачає:

  • вимога від партнерів та союзників виплати справедливої частки за результатами обов'язкового зіставлення витрат;
  • обов'язкова угода про погашення економічної допомоги з боку України;
  • підвищує фінансові ліміти на деякі президентські повноваження щодо скорочення витрат.

 

США
Україна

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