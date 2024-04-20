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В США конгресменка запропонувала дивні правки до закону про допомогу Україні

20 квітня 2024 20:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В США конгресменка запропонувала дивні правки до закону про допомогу Україні
Член Республіканської партії Сполучених Штатів Марджорі Тейлор Грін. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Член Республіканської партії Сполучених Штатів Марджорі Тейлор Грін запропонувала серію дивних поправок до законопроєкту про підтримку України. Зокрема, серед них є вимога, щоб будь-хто з членів Палати представників, який проголосує за допомогу Україні, був зобов’язаний вступити до лав Збройних сил нашої держави.

Про це повідомляє The Kyiv Independent.

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Дивні поправки до закону про допомогу Україні

Ще одна поправка, яку запропонувала Грін полягає у тому, що Україна повинна "закрити всі свої біолабораторії" й надати усі дані про ці "дослідження".

Також вона вимагає звіту, який би довів, що християнські церкви в Україні здатні працювати без втручання уряду, та що жодні кошти не можуть бути використані або витрачені доти, "доки уряд України не проведе вільні та справедливі вибори".

Варто звернути увагу, що системні антиукраїнські дії Грін викликають критику також серед її однопартійців. Республіканський ресурс Fox News опублікував колонку під назвою "Марджорі Тейлор Грін — ідіотка. Вона намагається зруйнувати Республіканську партію".

Правки було відхилено

Також стало відомо, що усі запропоновані поправки до законопроєкту про підтримку України були відхилені в Палаті представників:

Зокрема, конгресменка Вікторії Спарц, яка пропонувала виключити із законопроєкту чотири положення, які дозволяли Білому дому виділяти Україні зброю безпосередньо зі складів американської армії.

Також відхилили поправку конгресменки Кет Каммак, яка пропонувала скасувати все невійськове фінансування, пов'язане з Україною.

Не пройшла також і поправка від Тейлор Грін, яка, крім усього вище сказаного, пропонувала "кожну суму в доларах у цьому законі зменшити до нуля".

Конгресмен Кевін Герн сам відкликав свою поправку, в якій пропонував заборонити використання коштів "Фонду підтримки економіки" для виплати пенсій.

Раніше ми повідомляли, що щойно допомогу Україні схвалять у Палаті представників та Сенаті, в Пентагоні готуються оперативно надіслати Києву пакет озброєнь. Серед усьогого іншого він включатиме спроможності ППО та артилерії.

Нагадаємо, що відбулося термінове засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів оборони, скликане за запитом України. Президент Володимир Зеленський звернувся до учасників засідання. 

США
війна
Конгрес
фінансова допомога
військова допомога
Україна

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