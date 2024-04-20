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Ізраїль закликає США надати йому більше зброї — Bloomberg

20 квітня 2024 09:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Ізраїль закликає США надати йому більше зброї — Bloomberg
Ізраїльські військові. Фото: Reuters
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Ізраїль звернувся до Сполучених Штатів з проханням надати додаткові поставки зброї, зокрема танкових боєприпасів і тактичних машин. Тель-Авів намагається поповнити свої запаси на тлі війни у Секторі Газа та зростанні напруженості у відносинах з Іраном.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Запит на додаткові поставки був поданий 19 квітня. Зараз адміністрація президента США ще не розпочала офіційну оцінку цього запиту.

Варто зауважити, що цей запит є окремим від запиту на додаткове фінансування у розмірі 95 млрд доларів, який Конгрес планує ухвалити цими вихідними для надання військової допомоги Ізраїлю та Україні.

Очікується, що більшу частину запиту складатимуть танкові боєприпаси, а також сімейство середніх тактичних машин від Oshkosh Corp.

Цей новий запит відрізняється від попереднього, що стосувався продажу бомб MK-82 та запалів до інших боєприпасів. Усі ці питання зараз перебувають на розгляді Конгресу і не гарантують швидкого схвалення.

Попередньо, за даними The Wall Street Journal, обговорювалася передача Ізраїлю 120-мм танкових боєприпасів, транспортних засобів та мінометних мін на суму 1 млрд доларів.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки не впливають нСША не підтримали Ізраїль щодо удару по Ірану у віповідь. 

Також ми писали про те, що Іран заявив про плани завдати сильнішого удару по Ізраїлю, якщо той вирішить помститися за масову атаку 14 квітня.

США
Ізраїль
військова допомога
військова техніка
боєприпаси

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