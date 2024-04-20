Ізраїль закликає США надати йому більше зброї — Bloomberg

Ізраїльські військові. Фото: Reuters

Ізраїль звернувся до Сполучених Штатів з проханням надати додаткові поставки зброї, зокрема танкових боєприпасів і тактичних машин. Тель-Авів намагається поповнити свої запаси на тлі війни у Секторі Газа та зростанні напруженості у відносинах з Іраном.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Запит на додаткові поставки був поданий 19 квітня. Зараз адміністрація президента США ще не розпочала офіційну оцінку цього запиту.

Варто зауважити, що цей запит є окремим від запиту на додаткове фінансування у розмірі 95 млрд доларів, який Конгрес планує ухвалити цими вихідними для надання військової допомоги Ізраїлю та Україні.

Очікується, що більшу частину запиту складатимуть танкові боєприпаси, а також сімейство середніх тактичних машин від Oshkosh Corp.

Цей новий запит відрізняється від попереднього, що стосувався продажу бомб MK-82 та запалів до інших боєприпасів. Усі ці питання зараз перебувають на розгляді Конгресу і не гарантують швидкого схвалення.

Попередньо, за даними The Wall Street Journal, обговорювалася передача Ізраїлю 120-мм танкових боєприпасів, транспортних засобів та мінометних мін на суму 1 млрд доларів.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки не впливають нСША не підтримали Ізраїль щодо удару по Ірану у віповідь.

Також ми писали про те, що Іран заявив про плани завдати сильнішого удару по Ізраїлю, якщо той вирішить помститися за масову атаку 14 квітня.